HΠΑ: Κανείς δεν επιβάλει ειρηνευτική συμφωνία στον Ζελένσκι

Ο εδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Κιθ Κέλογκ, είπε σήμερα σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες πως κανείς δεν θα επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία στην ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, αφού η τελική απόφαση εναπόκειται στον ίδιο και στον ουκρανικό λαό.

Ανέφερε επίσης ότι αναμένεται σύντομα να οριστικοποιηθεί το ταξίδι του στην Ουκρανία, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.