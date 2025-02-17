Η Ουκρανία θέλει η Ευρώπη να ορίσει σύντομα έναν εκπρόσωπο για πιθανές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, δήλωσε ένας από τους κορυφαίους συμβούλους του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί γρήγορα», δήλωσε στο Bloomberg ο Ίχορ Ζοβκβα, αναπληρωτής επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι. «Ελπίζω αμέσως μετά τη συνάντηση στο Παρίσι. Πρέπει να δράσουμε, όχι να σκεφτόμαστε».

Ο Ζόβκβα, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για διαβουλεύσεις σχετικά με την ασφάλεια, αρνήθηκε να προτείνει ονόματα, αλλά ανέφερε ότι το άτομο θα πρέπει να είναι επιπέδου ηγέτη όπως ο Ζελένσκι, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης τη συγκεκριμένη ιδέα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο μέσω τηλεδιάσκεψης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: «Πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρώπης».

Οι ηγέτες της ΕΕ πιάστηκαν εξαπίνης από την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ για έναρξη συνομιλιών με τον Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε εσπευσμένα μίνι σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα στο Παρίσι με αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, για να συζητήσουν για την Ουκρανία καθώς και πιθανούς τρόπους ενίσχυσης των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών.

Με την πρόθεση των ΗΠΑ να κινηθούν τόσο γρήγορα, η Ευρώπη κινδυνεύει να παραγκωνιστεί από τις διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν τελικά να καθορίσουν την ισορροπία ασφαλείας στην ήπειρο τα επόμενα χρόνια, εάν δεν καταλήξει γρήγορα σε ένα απτό σχέδιο.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και το Κίεβο δήλωσαν και οι δύο ότι ήθελαν οι σύμμαχοι να συμφωνήσουν εγγυήσεις ασφαλείας πριν μιλήσουν με τη Ρωσία και η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει σε οτιδήποτε αν δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Αρκετοί αξιωματούχοι είπαν στο Bloomberg ότι για να επηρεάσει τις συζητήσεις, η Ευρώπη πρέπει όχι μόνο να φέρει κάτι χειροπιαστό στο τραπέζι, αλλά και να ορίσει έναν εκπρόσωπο.



Πηγή: skai.gr

