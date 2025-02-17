Η Μόσχα απάντησε με οργή στη δήλωση του πρόεδρου της Ιταλίας, ο οποίος εξίσωσε τη ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία με την επιθετικότητα της ναζιστικής Γερμανίας, ενισχύοντας υπάρχουσες εντάσεις μεταξύ των δυο πλευρών με αφορμή την αιματηρή σύγκρουση.



Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε αργά την Κυριακή ότι τα σχόλια του προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα «δεν μπορούν και δεν πρόκειται να μείνουν χωρίς συνέπειες».

Ο Ματαρέλα είχε πραγματοποιήσει μια ομιλία υπερασπιζόμενος πολυμερείς θεσμούς στο Πανεπιστήμιο της Aix-Marseille στη Γαλλία νωρίτερα αυτό το μήνα.Μιλώντας για τις συνθήκες που προκάλεσαν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προειδοποίησε για «αυταρχικές συμπεριφορές» όπου «το κριτήριο της κυριαρχίας υπερίσχυε της συνεργασίας. Και ακολούθησαν κατακτητικοί πόλεμοι».«Αυτό ήταν το έργο του Τρίτου Ράιχ (της Ναζιστικής Γερμανίας) στην Ευρώπη.κατά της Ουκρανίας είναι αυτής ακριβώς της φύσης» δήλωσε χαρακτηριστικά.

