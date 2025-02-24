Σε μια εμφανή επίδειξη υποστήριξης στην Ουκρανία, 12 δυτικοί ηγέτες βρέθηκαν σήμερα Δευτέρα στο Κίεβο για τον εορτασμό της τρίτης επετείου του πολέμου της χώρας με τη Ρωσία.
Ευρωπαίοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, καθώς και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που έφτασαν με τρένο στο Κίεβο.
Οι προσκεκλημένοι είχαν κοινή γραμμή πλεύσης: Οι φιλοδοξίες του Πούτιν πρέπει να ματαιωθούν και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερο το βάρος για τη δική της άμυνα.
