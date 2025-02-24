Σε μια εμφανή επίδειξη υποστήριξης στην Ουκρανία, 12 δυτικοί ηγέτες βρέθηκαν σήμερα Δευτέρα στο Κίεβο για τον εορτασμό της τρίτης επετείου του πολέμου της χώρας με τη Ρωσία.

Ευρωπαίοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, καθώς και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που έφτασαν με τρένο στο Κίεβο.

Οι προσκεκλημένοι είχαν κοινή γραμμή πλεύσης: Οι φιλοδοξίες του Πούτιν πρέπει να ματαιωθούν και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει περισσότερο το βάρος για τη δική της άμυνα.

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ulf Kristersson, (στο κέντρο) φτάνει με το τρένο στο Κίεβο. Δεξιά, ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Jonas Gahr Store (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ στο Κίεβο. Δεξιά η πρωθυπουργός της Δανίας Mette Frederiksen (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Ο πρωθυπουργός Καναδά, Τζάστιν Τριντό

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο μνημόσυνο των πεσόντων Ουκρανών στρατιωτών στην Πλατεία Ανεξαρτησίας στο Κίεβο (φωτο: Γραφείο Τύπου του Ουκρανικού Προεδρείου μέσω AP)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.