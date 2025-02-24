«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια απλή κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να είναι μια διαρκής συμφωνία», δήλωσε από το Κίεβο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά την ομιλία του στη Διεθνή Διάσκεψη για τη στήριξη της Ουκρανίας.

«Η ειρήνη δεν πρέπει να ανταμείβει τον επιτιθέμενο. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα από το παρελθόν, από τις συμφωνίες της Βουδαπέστης και του Μινσκ. Μόνο συγκεκριμένες και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας θα διασφαλίσουν μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη συνολικά», τόνισε ο Αντόνιο Κόστα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για την ασφάλειά της και να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία». Γι' αυτό, είπε, αποφάσισε να συγκαλέσει ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 6 Μαρτίου, για την υποστήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση της άμυνας της Ευρώπης.

«Σε πολύ στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε αποτελεσματικά τις αμυντικές μας ικανότητες και να επενδύσουμε σημαντικά σε αυτές. Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την οικονομική και στρατιωτική μας υποστήριξη προς την Ουκρανία. Και είμαστε έτοιμοι να οικοδομήσουμε το μέλλον της Ουκρανίας εντός της ΕΕ», πρόσθεσε, ο Αντόνιο Κόστα.

Με αφορμή την τρίτη επέτειο από τη ρωσική εισβολή, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η Ρωσία εξαπέλυσε μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία» και ότι «ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος ήταν απρόκλητος, αδικαιολόγητος και παράνομος», ένας πόλεμος ο οποίος «παραβιάζει την κυριαρχία της Ουκρανίας, την εδαφική της ακεραιότητα, τα διεθνή αναγνωρισμένα σύνορά της και τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

