Τζιχάντ: Κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιχειρεί να προσαρτήσει δια της βίας τη Δυτική Όχθη

Το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι θέλει «να προσαρτήσει δια της βίας τη Δυτική Όχθη» από όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, εκδιώκοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους.

Την Κυριακή το Ισραήλ ανέφερε ότι ο στρατός του θα παραμείνει επί πολλούς μήνες σε τρεις προσφυγικούς καταυλισμούς της βόρειας Δυτικής Όχθης, απ’ όπου εκδιώχθηκαν δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και τους απαγορεύτηκε να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στο πλαίσιο μιας στρατιωτικής επιχείρησης που διαρκεί ήδη πάνω από έναν μήνα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν άρματα κοντά στην Τζενίν, στον τομέα αυτόν.

Ο στρατός επιβεβαίωσε ότι έχει αναπτυχθεί μια μονάδα τεθωρακισμένων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά τη Δεύτερη Ιντιφάντα, την παλαιστινιακή εξέγερση του 2000-5.

Καταδικάζοντας «τη χρήση αρμάτων, ως επιπρόσθετου εργαλείου καταστολής από τις κατοχικές δυνάμεις», το Ισλαμικό Κίνημα Τζιχάντ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιχειρεί μια «συνεχή κλιμάκωση» εναντίον των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης. Κατήγγειλε επίσης «την απόφαση (…) εκκένωσης τριών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων» και «τα σχέδια του κατακτητή (σ.σ. του Ισραήλ) με στόχο τη δια της βίας προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της αποκαλούμενης εκστρατείας «Σιδηρούν Τείχος», είναι «μια νέα επιθετική ενέργεια» με στόχο «τον ξεριζωμό του λαού μας από τη γη του», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ δήλωσε την Κυριακή ότι έδωσε οδηγίες στους στρατιώτες «να προετοιμαστούν για παρατεταμένη παραμονή» στους προσφυγικούς καταυλισμούς της Τζενίν, της Τουλκάρεμ και του Νουρ Σαμς. Το Ισραήλ είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι εκδίωξε περίπου 40.000 Παλαιστίνιους κατοίκους αυτών των περιοχών.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εν εξελίξει στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, που ξεκίνησε 48 ώρες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων ήταν και επτά παιδιά. Σκοτώθηκαν επίσης τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

