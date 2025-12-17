Ο πρώην διευθυντής του νεκροτομείου της ιατρικής σχολής του περίβλεπτου αμερικανικού πανεπιστημίου Χάρβαρντ καταδικάστηκε από δικαστήριο της Πενσυλβάνια σε 8 χρόνια κάθειρξης για εμπορία οργάνων και ανθρώπινων λειψάνων, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική δικαιοσύνη.

U.S. Middle District Judge Matthew W. Brann went above the guidelines Tuesday when he sentenced Cedric and Denise Lodge of Manchester, New Hampshire. https://t.co/4Gf5whDqFM December 17, 2025

Ο 58χρονος Σέντρικ Λοτζ, που έως τον Μάιο του 2023 ήταν διευθυντής του νεκροτομείου, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε από το 2018 έως το 2022 σε «εθνικό κύκλωμα προσώπων που αγόραζε και πουλούσε ανθρώπινα λείψανα που είχαν κλαπεί από το Χάρβαρντ και από νεκροτομείο του Αρκάνσας», σύμφωνα με την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη.

Ο Σέντρικ Λοτζ και η 65χρονη σύζυγός του, Ντενίζ, συνελήφθησαν τον Μάιο του 2023.

Η Ντενίζ Λοτζ καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και μίας ημέρας, για το ότι μεσολάβησε στην πώληση κλεμμένων οργάνων,

Η «επιχειρηματική» δράση του επιστήμονα υπεράνω υποψίας

Ο επικεφαλής του νεκροτομείου του περίβλεπτου πανεπιστημίου των ΗΠΑ, κοντά στη Βοστόνη, «έκλεβε όργανα και μέλη πτωμάτων που είχαν δωριστεί στην επιστήμη για ιατρική έρευνα και εκπαίδευση, πριν από την αποτέφρωσή τους».

A former Harvard Medical School morgue manager was sentenced to eight years in prison for stealing and selling organs and other parts of cadavers that were donated to the school for medical research and education https://t.co/CBL8QUH20C — Reuters (@Reuters) December 17, 2025

Ο Σέντρικ Λοτζ «είχε αφαιρέσει ανθρώπινα λείψανα, συμπεριλαμβανομένων οργάνων, εγκεφάλων, δέρματος, χεριών, προσώπων και κεφαλιών και άλλα μέλη από πτώματα που είχαν παραχωρηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς», δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης στην ανακοίνωσή του.

Ο επιστήμονας μετέφερε τα μακάβρια κλοπιμαία στο σπίτι του, στο Νιου Χάμσαϊρ, και από εκεί τα έστελνε σε αγοραστές σε άλλες πολιτείες, ή ο ίδιος ο αγοραστής τα έπαιρνε απευθείας και τα μετέφερε μόνος του.

Στη συνέχεια, τα ανθρώπινα λείψανα «επαναπωλούνταν για κέρδος», συμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

