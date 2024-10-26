Σοκ στην Γερμανία: 13χρονη σκότωσε την 7χρονη αδελφή της

Μια 13χρονη τραυμάτισε θανάσιμη την αδελφή της, ηλικίας 7 ετών, σε μια πολυκατοικία στη Λειψία, στην ανατολική Γερμανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Η αστυνομία κλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ένα κτίριο της Λειψίας επειδή ένα κοριτσάκι επτά ετών είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ένα διαμέρισμα», ανέφεραν οι αρχές. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών, η αδελφή της 7χρονης, μια 13χρονη έφηβη, ήταν εκείνη που την τραυμάτισε. Η αστυνομία σημείωσε ότι η δράστιδα νοσηλεύεται προς το παρόν σε μια «εξειδικευμένη κλινική».

Πολλά γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από «αιχμηρό όργανο», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία εξήγηση για το κίνητρο της 13χρονης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

