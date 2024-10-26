Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άφησε ανοιχτό το ερώτημα της χειροτοτονίας γυναικών

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άφησε «ανοιχτό» το ερώτημα της χειροτονίας γυναικών στο αξίωμα του διάκου, έναν βαθμό πριν από αυτόν του ιερέα, με τη λήξη της παγκόσμιας συνόδου για το μέλλον της, στο Βατικανό.

«Το ζήτημα της χειροτονίας γυναικών στον βαθμό του διάκου παραμένει ανοιχτό. Αυτή η διάκριση θα συνεχιστεί» αναφέρεται στο τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τον πάπα Φραγκίσκο έπειτα από έναν μήνα συζητήσεων.

Μολονότι «γυναίκες και άνδρες έχουν ίση αξία ως μέλη του λαού του Θεού (…) οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια για τη μεγαλύτερη αναγνώριση» του ρόλου τους, σημειώνεται στο κείμενο των 51 σελίδων.

Όπως και για τους ιερείς και σε αντίθεση με άλλα δόγματα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιτρέπει να χειροτονούνται διάκοι μόνο οι άνδρες. Οι διάκοι μπορούν να τελούν μυστήρια, όπως βαπτίσεις, γάμους και κηδείες, όχι όμως και λειτουργίες. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος και κανένα κώλυμα που θα εμπόδιζε τις γυναίκες να ασκήσουν διοικητικούς ρόλους στην Εκκλησία», προστίθεται στο έγγραφο, χωρίς όμως να προσδιορίζονται αυτοί οι ρόλοι. Δεν γίνεται επίσης καμία αναφορά στη χειροτονία γυναικών ιερέων, όπως έχουν ζητήσει πολλές επισκοπές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Από τις 2 Οκτωβρίου, 368 άτομα –από επισκόπους μέχρι λαϊκούς και, μεταξύ αυτών, μερικές δεκάδες γυναίκες– από 100 χώρες συζητούσαν κεκλεισμένων των θυρών το μέλλον της Εκκλησίας, στη Γενική Συνέλευση της Συνόδου η οποία είχε συγκληθεί για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023.

Το τελικό κείμενο αποτελείται από 155 παραγράφους και σε εκείνη που αφορά τις γυναίκες διατυπώθηκαν οι περισσότερες αντιρρήσεις, με 97 ψήφους κατά και 258 υπέρ.

Στο κείμενο προτείνεται επίσης η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης των ιερέων και η μεγαλύτερη συμμετοχή των λαϊκών σε εκκλησιαστικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής επισκόπων. Δεν διατυπώνεται καμία πρόταση για την υποδοχή των πιστών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ από την Εκκλησία.

Η Σύνοδος είναι ένα συμβουλευτικό όργανο που υποβάλει τα συμπεράσματά της στον πάπα, ο οποίος έχει την τελευταία λέξη σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις του δόγματος. Ο ποντίφικας ωστόσο ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα αποδεχτεί αμέσως τις προτάσεις της. «Στο έγγραφο αυτό υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες που μπορούν να χρησιμεύσουν ως οδηγός για την αποστολή των Εκκλησιών στις διάφορες ηπείρους και σε διαφορετικά πλαίσια», δήλωσε ο πάπας Φραγκίσκος με τη λήξη της συνόδου, απόψε το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

