Γάζα: Oι IDF αποχώρησαν από το Νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν από το σύμπλεγμα του Νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν μία ημέρα αφού επέδραμαν εναντίον του και αφού έθεσαν υπό κράτηση δεκάδες άνδρες μέλη του προσωπικού και ορισμένους ασθενείς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν χθες ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επέδραμαν κατά του Καμάλ Αντουάν, του ενός εκ των τριών νοσοκομείων που πασχίζουν να διατηρηθούν σε λειτουργία στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει διασταυρωθεί, δείχνει καταστροφές σε πολλά κτίρια μετά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Τουλάχιστον 44 από τα 70 μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου τέθηκαν υπό κράτηση από τον στρατό, σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές. Αργότερα, ο ισραηλινός στρατός απελευθέρωσε 14 από αυτούς, ανάμεσά τους και τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες. Χθες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση στην περιοχή με βάση πληροφορίες σχετικά με την «παρουσία τρομοκρατών και τρομοκρατικής υποδομής» εκεί.

Νοσοκομειακές πηγές δήλωσαν ότι τουλάχιστον δύο παιδιά πέθαναν εντός της μονάδας Εντατικής Θεραπείας αφού τα ισραηλινά πυρά έπληξαν της γεννήτριες και τον σταθμό του οξυγόνου στο νοσοκομείο.

Μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις διαταγές του ισραηλινού στρατού για να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο ή να εγκαταλείψουν τους ασθενείς. Πριν από την επιδρομή του ισραηλινού στρατού τουλάχιστον 600 άνθρωποι βρίσκονταν στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους ασθενείς και οι συνοδοί τους.

«Η ασφάλεια και οι ζωές των ασθενών που έχουν μείνει εντός του Νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν χωρίς ιατρικό προσωπικό και την αναγκαία φαρμακευτική αγωγή βρίσκονται τώρα σε κίνδυνο», δήλωσε ο Μαρουάν αλ-Χαμς του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Τρία μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού τραυματίσθηκαν και τρία ασθενοφόρα καταστράφηκαν κατά την διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής, σύμφωνα με το υπουργείο.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι ο στρατός επέστρεψε στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας για να διαλύσει τις ομάδες των ενόπλων που έχουν αρχίσει να ανασυντάσσονται εκεί. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες τον θάνατο τριών στρατιωτών στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού χαρακτήρισε τρομακτική την κατάσταση στον βόρειο τομέα της Λωρίδας της Γάζας και ζήτησε ασφαλή διέλευση για τους ανθρώπους που θέλουν να εγκαταλείψουν την ζώνη.

Ο Μπάσεμ Ναΐμ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι οι εισβολές στην βόρεια Γάζα και η επιδρομή κατά του Νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν συνιστούν παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς «την προστασία των δυτικών χωρών».

Το Ισραήλ κατηγορεί συστηματικά την Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές, ανάμεσά τους νοσοκομεία και τεμένη, για στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

