Σοκ σε συναυλία στις ΗΠΑ: Πέθανε στη σκηνή γνωστός ράπερ (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με την στιγμή που ο ράπερ Big Pokey καταρρέει και αφήνει την τελευταία του πνοή την ώρα που εμφανίζεται ζωντανά σε μπαρ του Τέξας.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, στο Μπίμοντ του Τέξας.

Ο ράπερ του «Sittin’ Sideways» τραγουδά, σταματά για λίγο, ξεφυσά στο μικρόφωνο και σωριάζεται στο πάτωμα ενώ αρχικά κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί.

Sudden Death - Rapper Big Pokey died suddenly during live performance



45-year-old dropped dead on the spot



The “Sittin’ Sidewayz” singer, whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Barhttps://t.co/ZC7Dwc7n5m pic.twitter.com/QG0yDIDWln