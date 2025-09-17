Σμότριχ: «Χρυσωρυχείο ακινήτων» η Γάζα - Μιλάμε με ΗΠΑ για το πώς θα τη μοιράσουμε

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ, χαρακτήρισε τη Γάζα «χρυσωρυχείο ακινήτων» και δήλωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη διανομή της παράκτιας περιοχής μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ο ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε συνέδριο ακινήτων στο Τελ Αβίβ ότι «στη Γάζα υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία ακινήτων που αποδίδει τα έξοδά της» και πως έχει «ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς».

«Έχουμε επενδύσει πάρα πολλά σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «η κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο της ανανέωσης της πόλης, έχει ήδη γίνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε».

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει κατά καιρούς μιλήσει για την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα», που θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς, σε ένα σχέδιο που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να αποχωρήσει μετά τον πόλεμο.

Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας που θα έθετε τη Λωρίδα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, πολλοί από αυτούς μόνιμα.

Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστίνιους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια για επανεγκατάσταση στη Λωρίδα, αλλά ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Σμότριχ, προωθούν ενεργά σχέδια για κάτι τέτοιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.