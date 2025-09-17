Η ΕΕ ανοίγει την πόρτα σε Βρετανία και Καναδά για το αμυντικό ταμείο SAFE

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την Τετάρτη την έναρξη διαπραγματεύσεων με τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο για την πρόσβασή τους στο ευρωπαϊκό ταμείο ύψους 150 δισ. ευρώ (178 δισ. δολ.), που στοχεύει στην επιτάχυνση επενδύσεων στην αμυντική βιομηχανία.

Η απόφαση για την έναρξη συνομιλιών σχετικά με την πρόσβαση στο πρόγραμμα Security Action for Europe (SAFE) ήταν ομόφωνη, όπως δήλωσε την Τετάρτη η εκ περιτροπής Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αυτή τη στιγμή ασκείται από τη Δανία.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία, οι βρετανικές και καναδικές εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές προμήθειες που θα χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Security Action for Europe (SAFE), επιπλέον των πρόσφατων συμφωνιών ασφάλειας και άμυνας που έχουν συναφθεί με τις δύο χώρες.

Το πρόγραμμα SAFE εντάσσεται στην προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την αμυντική της ετοιμότητα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, εν μέσω ανησυχιών ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα περιορίσει τις αμερικανικές δεσμεύσεις ασφάλειας στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, τα κονδύλια είναι διαθέσιμα κυρίως σε εταιρείες κρατών-μελών της ΕΕ, με ειδικό καθεστώς συμμετοχής για την Ουκρανία.

Και άλλες χώρες εκτός ΕΕ επιδιώκουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, η χώρα του οποίου βρίσκεται σε τροχιά ένταξης στην ΕΕ, δήλωσε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ότι θέλει να συζητήσει πώς η Αλβανία θα μπορούσε επίσης να έχει πρόσβαση στο SAFE.

Αίτημα πρόσβασης στο ταμείο δανεισμού έχουν καταθέσει και η Τουρκία με τη Νότια Κορέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ενέκρινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έναν προκαταρκτικό προϋπολογισμό ύψους 150 δισ. ευρώ σε χρηματοδοτική βοήθεια.

Η Πολωνία και η Δανία αντιπροσωπεύουν από κοινού σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής χρηματοδότησης, ενώ τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία έως τις 30 Νοεμβρίου για να υποβάλουν συγκεκριμένα έργα προς ένταξη.



