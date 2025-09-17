«Οι Εβραίοι ελέγχουν την αμερικανική πολιτική, το Χόλιγουντ και τις μεγάλες πόλεις», δήλωσε Καναδή δημοσιογράφος σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή.

Το Radio-Canada απέκλεισε μια δημοσιογράφο και εξέδωσε συγγνώμη μετά από τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις της σχετικά με την επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Η δημοσιογράφος Élisa Serret δήλωσε σε ένα γαλλόφωνο τμήμα της εκπομπής της Δευτέρας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορούσαν να αποστασιοποιηθούν από τις θέσεις τους σχετικά με το κράτος του Ισραήλ επειδή «οι Ισραηλινοί, στην πραγματικότητα οι Εβραίοι, χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος της αμερικανικής πολιτικής».

«Οι μεγάλες πόλεις διοικούνται από Εβραίους», είπε η Serret, αναφερόμενη σε ευρύτερες υποδομές στις οποίες υποτίθεται ότι ασκείται έλεγχος. «Το Χόλιγουντ διοικείται από Εβραίους», πρόσθεσε.

