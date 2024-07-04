Οι σλοβακικές αρχές αναθεώρησαν σήμερα την κατηγοροποίηση της απόπειρας δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο στις 15 Μαΐου και πλέον διενεργούν έρευνα για τρομοκρατική επίθεση και όχι απόπειρα ανθρωποκτονίας, δήλωσε η εισαγγελία.

Ο Φίτσο δέχθηκε τέσσερις σφαίρες από κοντινή απόσταση, ενώ χαιρετούσε υποστηρικτές του έπειτα από κυβερνητική συνεδρίαση στην πόλη Χάντλοβα, στο κέντρο της χώρας.

Μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης, που ταυτοποιήθηκε από σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ως ο ποιητής Γιουράι Τσίντουλα, 71 ετών, κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προμελέτης και προφυλακίστηκε.

«Ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα τρομοκρατικής επίθεσης»

Η υπόθεση «κατηγοριοποιήθηκε εκ νέου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζουζάνα Ντρόμποβα, εκπρόσωπος της γενικής εισαγγελίας.

«Ενημερώσαμε σήμερα τον ύποπτο ότι η πράξη του συνιστά πλέον ένα ιδιαιτέρως σοβαρό έγκλημα τρομοκρατικής επίθεσης», πρόσθεσε χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Φίτσο, 59 ετών, ηγείται τρικομματικού συνασπισμού που αποτελείται από το δικό του λαϊκιστικό, κεντρώο κόμμα Smer-SD, από το κεντρώο κόμμα Hlas και από το κόμμα της άκρας δεξιάς SNS.

Μετά την επίθεση, ο Ρόμπερτ Φίτσο υποβλήθηκε σε δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσοκομείο της πόλης Μπάνσκα Μπίστριτσα, στο κέντρο της Σλοβακίας, και μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα Μπρατισλάβα στις 31 Μαΐου, για κατ’ οίκον ανάρρωση.

Αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας αναρρώνει από τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Πηγή: skai.gr

