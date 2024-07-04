Οι Ρώσοι ετοιμάζονται σήμερα για κάποιες από τις υψηλότερες θερμοκρασίες εδώ και πάνω από έναν αιώνα, με τη Μόσχα να καταρρίπτει το ρεκόρ του 1917 και πόλεις σε όλη τη χώρα να βιώνουν θερμοκρασίες πολύ επάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μόσχα, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να υποχωρήσουν στους μείον 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του θρυλικού ρωσικού χειμώνα, ο υδράργυρος ανήλθε στους 32,7 βαθμούς Κελσίου στις 3 Ιουλίου, σπάζοντας το ρεκόρ του 1917 για εκείνη την ημέρα κατά μισό βαθμό, σύμφωνα με το μετεωρολογικό κέντρο FOBOS.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αντίστοιχα ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε περιοχές από τις ρωσικές ακτές του Ειρηνικού έως τη Σιβηρία και τα ευρωπαϊκά τμήματα της Ρωσίας.

Ο πολύ ζεστός καιρός προκάλεσε αλματώδη αύξηση της ζήτησης για κλιματιστικά και ανεμιστήρες, ενώ οι Μοσχοβίτες καταναλώνουν ποσότητες ρεκόρ σε παγωτά και αναψυκτικά. Στο μετρό και σε πολλά τρένα προσφέρεται νερό στους επιβάτες.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν κάλεσε τους κατοίκους στη μητροπολιτική περιοχή της Μόσχας, όπου ζουν πάνω από 20 εκατομμύρια άνθρωποι, να λαμβάνουν προφυλάξεις και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

«Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμοκρασία του αέρα θα ξεπεράσει τις κλιματικές νόρμες και θα αυξηθεί πάνω από τους 30 βαθμούς και πάλι», δήλωσε ο Σομπιάνιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για αύριο προβλέπονται καταιγίδες ενώ υπάρχει η πιθανότητα χαλαζόπτωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

