Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική περιοχή στη ρωσική δημοκρατία της Ουντμουρτίας

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση στη ρωσική δημοκρατία της Ουντμουρτίας (νότια), όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ.

«Εγκατάσταση στην Ουντμουρτία δέχθηκε επίθεση από drones. Προκλήθηκαν ζημιές και τραυματισμοί», αναφέρει ο Μπρετσάλοφ σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Telegram.

«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος του εχθρού είναι να σπείρει πανικό, αλλά είμαστε ενωμένοι. Μην ενδίδετε σε προκλήσεις και μην διαδίδετε ψευδείς πληροφορίες», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ουκρανική σελίδα στην πλατφόρμα Telegram, η Realna Viyna, αναφέρει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εργοστασίου που κατασκευάζει ρωσικούς πυραύλους στην πόλη Βότκινσκ της Ουντμουρτίας, σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες που φέρονται να προέρχονται από την πληγείσα περιοχή.

Πηγή: skai.gr

