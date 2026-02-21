Ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική περιοχή στη ρωσική δημοκρατία της Ουντμουρτίας

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση στη ρωσική δημοκρατία της Ουντμουρτίας (νότια), όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπρετσάλοφ.
«Εγκατάσταση στην Ουντμουρτία δέχθηκε επίθεση από drones. Προκλήθηκαν ζημιές και τραυματισμοί», αναφέρει ο Μπρετσάλοφ σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Telegram.
«Όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται επί τόπου. Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος του εχθρού είναι να σπείρει πανικό, αλλά είμαστε ενωμένοι. Μην ενδίδετε σε προκλήσεις και μην διαδίδετε ψευδείς πληροφορίες», αναφέρει μεταξύ άλλων.
Ουκρανική σελίδα στην πλατφόρμα Telegram, η Realna Viyna, αναφέρει ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εργοστασίου που κατασκευάζει ρωσικούς πυραύλους στην πόλη Βότκινσκ της Ουντμουρτίας, σε απόσταση περίπου 1.400 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από εικόνες που φέρονται να προέρχονται από την πληγείσα περιοχή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.