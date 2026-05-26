Σκληρή γραμμή από τους διαπραγματευτές ζητά η Τεχεράνη: «Να μιλάτε με τις ΗΠΑ από θέση νικητή»

«Η υποχώρηση απέναντι στον εχθρό τον κάνει μόνο πιο βάναυσο και επιδεινώνει τα δεινά μας. Μη θολώνεται τις κόκκινες γραμμές»

Εμπραχίμ Ρεζαΐ

Οι διπλωμάτες που εκπροσωπούν το Ιράν στις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ «πρέπει να διαπραγματεύονται από τη θέση ισχύος του νικητή», δήλωσε την Τρίτη ο Ιρανός βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της ισχυρής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.

«Ο οριστικός νικητής του πολέμου ήταν και παραμένει το γενναίο ιρανικό έθνος», πρόσθεσε ο Ρεζαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Η υποχώρηση απέναντι στον εχθρό τον κάνει μόνο πιο βάναυσο  και επιδεινώνει τα δεινά μας. Παρακαλώ, μη θολώνεται τις κόκκινες γραμμές», κατέληξε ο επιφανής Ιρανός αξιωματούχος.


Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
