Σκληρή γραμμή από τους διαπραγματευτές ζητά η Τεχεράνη: «Να μιλάτε με τις ΗΠΑ από θέση νικητή»

Οι διπλωμάτες που εκπροσωπούν το Ιράν στις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ «πρέπει να διαπραγματεύονται από τη θέση ισχύος του νικητή», δήλωσε την Τρίτη ο Ιρανός βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζαΐ, εκπρόσωπος της ισχυρής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.
«Ο οριστικός νικητής του πολέμου ήταν και παραμένει το γενναίο ιρανικό έθνος», πρόσθεσε ο Ρεζαΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
«Η υποχώρηση απέναντι στον εχθρό τον κάνει μόνο πιο βάναυσο και επιδεινώνει τα δεινά μας. Παρακαλώ, μη θολώνεται τις κόκκινες γραμμές», κατέληξε ο επιφανής Ιρανός αξιωματούχος.
پیروز قطعی جنگ ملت رشید ایران بوده و است. دیپلماتها از موضع #قدرت_پیروز مذاکره کنند.— ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) May 25, 2026
کوتاه آمدن در مقابل دشمن فقط او را وحشیتر میکند و مشکلات ما را بیشتر.
خطوط قرمز را ماستمالی نکنید لطفاً.
