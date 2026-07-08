Ατσάλινη Ελβετία, λύγισε την Κολομβία στη ρουλέτα των πέναλτι και προκρίθηκε στα προημιτελικά

Λύγισε την Κολομβία στη διαδικασία των πέναλτι και πήρε ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ η Ελβετία!

Μετά από μια αναμέτρηση η οποία ήταν αμφίρροπη τόσο στην κανονική διάρκειά της όσο και στην παράταση, έχοντας όμως αργό ρυθμό, λιγοστές καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες και κανένα γκολ (0-0), η ομάδα του Γιακίν κατάφερε να επιβληθεί με 4-3 στα πέναλτι, φτάνοντας στους «8» Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά από το πολύ μακρινό 1954!

Το ματς:

Αμφίρροπη στο ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με αμφότερες τις ομάδες να προσπαθούν να πάρουν πρωτοβουλίες και να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Το πρώτο δεκάλεπτο πέρασε με μπόλικες δυνατές μονομαχίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του αγωνιστικού χώρου, αλλά χωρίς ευκαιρίες για γκολ, με την Κολομβία να απειλεί για πρώτη φορά στο 13’, όταν μετά από μια καλή εκτέλεση φάουλ του Χάμες, ο Τσάκα έδιωξε και στη συνέχεια ο Λέρμα έκανε κεφαλιά-πάσα, με τον Κόμπελ να βγαίνει και να μπλοκάρει.

Μετά από το πρώτο τέταρτο η Κολομβία πήρε την κατοχή της μπάλας, στην προσπάθειά της να διασπάσει την σωστά οργανωμένη άμυνα των Ελβετών, ενώ δικιά της ήταν η πρώτη μεγάλη φάση για γκολ, στο 21’! Μετά από πίεση ψηλά και κλέψιμο του Λέρμα, ο Πουέρτα βρέθηκε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και έπιασε υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ, με τον Κόμπελ να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ!

Παράλληλα, η Ελβετία έψαχνε ακόμα την πρώτη τελική της προσπάθεια, η οποία δεν ήρθε ούτε στο 28’, αφού ο Γιασάρι δεν μπόρεσε να προλάβει μια εξαιρετική πάσα του Ζακάρια. Ωστόσο, στο 30’ η ομάδα του Γιακίν πλησίασε για πρώτη φορά στο γκολ, με τον Βάργκας να έχει απάντηση σε διαγώνιο σουτ του Ρίντερ, ενώ την ίδια κατάληξη είχε και μια παρόμοια προσπάθεια του Εντόι στο 32’.

Στο 39’ ο Πουέρτα έκλεψε από τον απρόσεκτο Ακάνζι, αλλά το σουτ που έκανε στη συνέχεια ο Σουάρες σταμάτησε σε αμυντικό, ενώ το... φτωχό πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και με τις δύο ομάδες να μην είναι ιδιαίτερα διατεθειμένες να πάρουν ρίσκα, προσέχοντας πρώτα να μην αφήσουν κενά στα μετόπισθεν.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ελβετία να μπαίνει πιο δυνατά και να πλησιάζει στο γκολ στο 48’, όταν ο Σο, ο οποίος πήρε τη θέση του Γιασάρι μετά από την ανάπαυλα, σούταρε ψηλά άουτ όντας εκτός ισορροπίας αλλά αμαρκάριστος στο σημείο του πέναλτι, μετά από συρτό γύρισμα του Εντόι. Σαφώς πιο δραστήριοι οι Ελβετοί, απείλησαν ξανά την εστία του Βάργκας στο 53’, με τον Ρίντερ να εκτελεί απευθείας φάουλ στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ η πρώτη τελική της Κολομβίας στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 60’, με τον Κόμπελ να μπλοκάρει εύκολα ένα συρτό σουτ του Ντίας.

Στο 63’ ο Σουάρες πίεσε ψηλά και έκλεψε από τον Τσάκα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ελβετίας, όμως στη συνέχεια σούταρε πολύ άτσαλα, ενώ το ματς συνέχισε να έχει αργό ρυθμό. Οι καλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες συνέχισαν να ερχόντουσαν με το… σταγονόμετρο, ενώ η Ελβετία είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, χωρίς όμως να βρίσκει τρόπους για να απειλήσει τον Βάργκας. Στα τελευταία λεπτά η Ελβετία είχε την υπεροχή, αλλά χωρίς να μπορέσει να φτιάξει κάποια φάση για γκολ, με το 0-0 να μην αλλάζει και με παιχνίδι να οδηγείται στην παράταση.

Εκεί, η Κολομβία άγγιξε το γκολ στο 99’, όταν ο Κιντέρο εκτέλεσε κόρνερ και ο Λουκουμί πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο Ρίος σούταρε από πολύ μακριά, χωρίς να βρει εστία. Στο 101’ ο Καμπάς απείλησε και εκείνος με μακρινό σουτ, με τον Κόμπελ να μπερδεύεται από την πορεία που πήρε η μπάλα, αλλά τελικά να αποκρούει διώχνοντας σε κόρνερ, ενώ οι Ελβετοί απάντησαν στο 104’, με τον Βάργκας να έχει απάντηση σε πλασέ που έκανε ο Αμντουνί από το ύψος του πέναλτι!

Στο 113’ ο Κιντέρο συνέκλινε από τα δεξιά και βρήκε λίγο χώρο για να πλασάρει με φάλτσο, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ, ενώ στο 114’ ο Βάργκας έστρωσε ωραία στον Τσάκα, ο οποίος σούταρε με τη μία χωρίς να βρει στόχο. Στο 115’ η Κολομβία έχασε σπουδαία ευκαιρία, με τον Κάμπας να βρίσκεται τετ-α-τετ με τον Κόμπελ μετά από λάθος του Τσάκα, αλλά να σουτάρει ψηλά, με το 0-0 να μένει μέχρι τέλους και με το ματς να πηγαίνει στα πέναλτι.

Στη ρουλέτα από την άσπρη βούλα, Τσάκα, Αμντουνί, Ίτεν και Βάργκας ήταν εύστοχοι, ενώ ο Σάντσες εκτέλεσε ψηλά άουτ και ο Κόμπελ απέκρουσε την προσπάθεια του Κούτσο Ερνάντες, με την Ελεβετία να παίρνει τη νίκη με 4-3 και την πολυπόθητη πρόκριση στα προημιτελικά του φετινού Μουντιάλ!

MVP: Ο Κόμπελ! Ο τερματοφύλακας της εθνικής Ελβετίας δήλωσε «παρών» όποτε τον χρειάστηκε η ομάδα του, ενώ απέκρουσε εντυπωσιακά την εκτέλεση του Κούτσο Ερνάντες στη διαδικασία των πέναλτι, όντας ο MVP!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ελβετία (Γιακίν): Κόμπελ – Ζακάρια (87’ Βίντμερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (70’ Μουχέιμ) - Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι (46’ Σο) – Ρίντερ (103’ Αμντουνί), Εντόι (90’+2’ Βάργκας), Εμπολό (87’ ΄Ιτεν)

Κολομβία (Λορέντσο): Βάργκας - Μουνιόζ, Σάντσες, Λουκουμί (119’ Μίνα), Μοχίκα – Λέρμα (83’ Ρίος), Πουέρτα – Αρίας (66’ Καμπάς), Χάμες Ροντρίγκες (66’ Κιντέρο), Ντίας – Σουάρες (83’ Κούτσο Ερνάντες)

Διαιτητής: Ιβάν Μπάρτον (Ελ Σαλβαδόρ)

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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