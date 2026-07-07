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Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με την ΥΠΕΞ της Ισλανδίας στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ενίσχυση της ελληνοϊσλανδικής συνεργασίας τις διατλαντικές σχέσεις και τις σχέσεις μεταξύ ΕΕ-Ισλανδίας

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Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Θόργκερντουρ Κάτριν Γκούναρσντοτιρ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Κατά τη συνάντηση συζήτησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διατλαντικές σχέσεις, την ενίσχυση της ελληνοϊσλανδικής συνεργασίας, καθώς και την περαιτέρω προώθηση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα, ως ναυτικό κράτος, υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διατήρησης ανοικτών και ασφαλών θαλάσσιων οδών, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε και η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης ΝΑΤΟ Ισλανδία
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