Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με την ΥΠΕΞ της Ισλανδίας στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Θόργκερντουρ Κάτριν Γκούναρσντοτιρ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Κατά τη συνάντηση συζήτησαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις διατλαντικές σχέσεις, την ενίσχυση της ελληνοϊσλανδικής συνεργασίας, καθώς και την περαιτέρω προώθηση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα, ως ναυτικό κράτος, υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διατήρησης ανοικτών και ασφαλών θαλάσσιων οδών, ενώ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε και η ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ.

FM George Gerapetritis met w/ #Iceland FM Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir @thorgkatrin on the sidelines of #NATOSummit. They discussed geopolitical developments, transatlantic relations, enhancing 🇬🇷🇮🇸 cooperation, and further advancing EU-Iceland relations. pic.twitter.com/hsPSrJZOFI — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.