Lockheed Martin και Rheinmetall θα παράγουν από κοινού πυραύλους ATACMS στη Γερμανία

Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall και η αμερικανική εταιρεία αμυντικών συστημάτων Lockheed Martin υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (MoU) για τη μελλοντική παραγωγή πυραύλων ATACMS στη Γερμανία.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μικρού βεληνεκούς θα κατασκευάζονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε κοινή δήλωση, οι εταιρείες ανέφεραν ότι η συμφωνία, η οποία υποστηρίζεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Γερμανίας, αποτελεί ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου για την κατασκευή, την ενσωμάτωση και τη διανομή πυραύλων ATACMS για τα μέλη του ΝΑΤΟ και τις συμμαχικές χώρες.

Το μνημόνιο, που υπογράφηκε σε Βιομηχανικό Φόρουμ του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της συμμαχίας στην Άγκυρα, αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ευρωπαίων συμμάχων τους να επεκτείνουν την αμυντική βιομηχανική ικανότητα και να αναπληρώσουν τα αποθέματα όπλων που έχουν υποστεί πλήγμα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, σχολιάζει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

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