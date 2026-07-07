Στο πλευρό της εθνικής Κολομβίας ο αστέρας του ΝΒΑ, Τζίμι Μπάτλερ

Αυτή την ώρα πέφτει η αυλαία της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την Ελβετία να διασταυρώνει τα «ξίφη» της με την Κολομβία στο Βανκούβερ του Καναδά.

Οι φίλοι των «καφετέρος» είχαν μια απρόσμενη έκπληξη στην εξέδρα, όταν ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Τζίμι Μπάτλερ, έκανε την εμφάνισή του με μια σημαία και ένα παραδοσιακό καπέλο της χώρας!

Πηγή: skai.gr

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