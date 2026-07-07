Η επιστροφή της Λεπέν αναζωπυρώνει το μεγαλύτερο ερώτημα της γαλλικής ακροδεξιάς: Μπορεί να κερδίσει;

Η περιορισμένη νομική νίκη της Μαρίν Λεπέν την Τρίτη αφήνει την ηγέτιδα της ακροδεξιάς πληγωμένη, ωστόσο ενισχύει ακόμη περισσότερο την εικόνα της ως πολιτικού που έχει επιβιώσει από αλλεπάλληλες κρίσεις στη Γαλλία, σύμφωνα με το Politico.

Σε μια απρόσμενη απόφαση, το τριμελές δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη της για υπεξαίρεση, αλλά μείωσε την πενταετή απαγόρευση συμμετοχής της σε εκλογικές διαδικασίες. Οι δικαστές της επέβαλαν επίσης ποινή ενός έτους κατ’ οίκον περιορισμού, την οποία η ίδια δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι θα προσβάλει μέσω έφεσης.

Η ανακοίνωση της Λεπέν την Τρίτη ότι θα είναι υποψήφια του κόμματός της στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους σημαίνει ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά, τον οποίο είχε παρουσιάσει ως τον διάδοχό της, θα κάνει εκστρατεία πλέον στο πλευρό της ως εν δυνάμει πρωθυπουργός της.

«Είμαι η υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1, με τον πρόεδρο του Εθνικού Συνασπισμού, Ζορντάν Μπαρντελά, ως δεξί της χέρι. «Προσφέρουμε στους Γάλλους ένα δίδυμο, πρόεδρο και πρωθυπουργό, και αυτό το δίδυμο είναι σταθερό και έχει πολύ ισχυρές πεποιθήσεις», πρόσθεσε. «Είμαστε ένα νικηφόρο δίδυμο».

Η Λεπέν - η οποία έχει συμμετάσχει σε τρεις προηγούμενες προεδρικές κούρσες - είναι πλέον έτοιμη να ηγηθεί για άλλη μια φορά του κόμματός της σε μια τέταρτη προσπάθεια να καταλάβει ένα από τα πιο ισχυρά αξιώματα στον κόσμο, το οποίο συγκεντρώνει ευρεία εκτελεστική εξουσία στα χέρια ενός ηγέτη που εποπτεύει την έβδομη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, διοικεί ένα κράτος με πυρηνικό οπλοστάσιο και εκπροσωπεί ένα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αυτό που παραμένει ασαφές είναι αν η Λεπέν θα καταφέρει να πετύχει εκεί όπου έχει αποτύχει τρεις φορές, ειδικά με το επιπλέον βάρος μιας ακόμη νομικής μάχης και μιας πιθανής τελικής ποινικής καταδίκης.

Αν και είναι πιθανό να μην αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα στο να συσπειρώσει τους πιστούς οπαδούς του κόμματος, οι δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν πριν από την έκδοση της απόφασης έδειχναν ότι πιθανότατα θα προκριθεί στον δεύτερο γύρο, αλλά θα ηττηθεί αν στη συνέχεια αντιμετωπίσει έναν κεντρώο υποψήφιο.

Ανάσταση

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λεπέν έχει θεωρηθεί πολιτικά ξεπερασμένη - κυρίως μετά την καταστροφική της εμφάνιση στο ντιμπέιτ του 2017 εναντίον του Εμανουέλ Μακρόν - για να επιστρέψει όμως πιο δυνατή από ποτέ.

«Η Λεπέν είναι καλύτερη υποψήφια από τον Μπαρντελά», δήλωσε αξιωματούχος του κεντροδεξιού κόμματος Εντουάρ Φιλίπ Horizons. «Έχει διευρύνει την απήχησή της στο εκλογικό σώμα».

«Αυτή η γυναίκα είναι πολύ έξυπνη. Δεν βρίσκεται εδώ τυχαία», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο ηγέτης της ακροαριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν. «Και αν είναι υποψήφια για τέταρτη φορά, δεν θα υπάρξουν χλευασμοί εναντίον της ως αντιπάλου».

Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι τώρα έχει την καλύτερη ευκαιρία που είχε ποτέ να φτάσει στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Από τότε που ηττήθηκε από τον Μακρόν στον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2022, το ακροδεξιό κόμμα της, η Εθνική Συσπείρωση, έχει αναδειχθεί στο πιο δημοφιλές κόμμα της χώρας.

Η δικαστική δοκιμασία της Λεπέν θα μπορούσε μάλιστα να της προσδώσει «μια ιδιαίτερη αύρα» στους υποστηρικτές της, οι οποίοι τη θεωρούν θύμα δίωξης, δήλωσε ο Φιλίπ Ολιβιέ, ευρωβουλευτής της Εθνικής Συσπείρωσης.

Ωστόσο, αν και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ενθαρρυντικό για την εκλογική της βάση, θα μπορούσε να εμποδίσει τις προσπάθειές της να κερδίσει νέους ψηφοφόρους, ιδίως εκείνους που ανήκουν στην παραδοσιακή συντηρητική δεξιά.

Οι αντίπαλοί της έχουν ήδη αρχίσει να της επιτίθενται. Ο ηγέτης των κομμουνιστών Φαμπιέν Ρουσέλ έγραψε στο διαδίκτυο ότι «μια τέτοια καταδίκη… θα έπρεπε να εμποδίζει κάποιον να παρουσιαστεί ενώπιον του γαλλικού λαού ως υποψήφιος».

«Ξεκαθάρισμα»

Οι εξελίξεις μετά την απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να προκαλέσουν αυτό που ο πολιτικός αναλυτής Ζαν-Ιβ Καμί αποκάλεσε «ξεκαθάρισμα» στο εσωτερικό του κόμματος.

«Τα πολιτικά τους προγράμματα δεν θα είναι τα ίδια», δήλωσε ο Καμί, ειδικός σε θέματα ακροδεξιάς στο Ίδρυμα Ζαν-Ζορέ. «Έχουμε ήδη δει αποκλίσεις μεταξύ της Λεπένκαι του Μπαρντελά».

Τις ημέρες πριν από την δικαστική απόφαση της Τρίτης, η Λεπέν φαινόταν να έχει αποδεχτεί το γεγονός ότι θα αναγκαστεί να αποσυρθεί από την προεδρική κούρσα και έτοιμη να επικεντρωθεί στο να βοηθήσει τον Μπαρντελά να κερδίσει την προεδρία.

Στην πιο πρόσφατη προεκλογική της συγκέντρωση στην πόλη Λιέβιν, ένα από τα προπύργιά της στο Βορρά, καταγράφηκε σε βίντεο να χορεύει, να τραγουδά και να απαγγέλλει τραγούδια της Γαλλικής Αντίστασης. «Αν το δικαστικό σύστημα μου απαγορεύσει να θέσω υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, θα υποστηρίξω κάθε μέρα, και μέχρι τη νίκη, την υποψηφιότητα του Ζορντάν Μπαρντελά με μεγάλη ενέργεια, μεγάλη πεποίθηση και μεγάλη εμπιστοσύνη», είχε δηλώσει.

Για πολλά στελέχη της Εθνικής Συσπείρωσης, καθώς και για μεγάλο μέρος του ευρύτερου πολιτικού κατεστημένου, η συζήτηση είχε ήδη στραφεί στο πώς θα ήταν μια υποψηφιότητα του Μπαρντέλα, με ορισμένες προσωπικότητες της ακροδεξιάς να φτάνουν μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξουν τον 30χρονο πρόεδρο του κόμματος.

Ανακτώντας τον έλεγχο

Καθώς η Λεπέν ανακτά τον πλήρη έλεγχο του κόμματός της, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις πολιτικές διαφορές που έχουν πυροδοτήσει εντάσεις στο εσωτερικό του τους τελευταίους μήνες.

Ενώ ο Μπαρντελά έχει υποστηρίξει τις προσπάθειες της Λεπέν να αποστασιοποιήσει την ακροδεξιά από την κληρονομιά του πατέρα της, ταυτόχρονα προσέγγισε ενεργά τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, σε μια προσπάθεια να αναδιαμορφώσει το κόμμα ως μια πιο συμβατική, φιλική προς τις επιχειρήσεις δύναμη. Σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν πριν από την έκδοση της απόφασης, προηγούνταν της Λεπέν.

Η Λεπέν, η οποία παραδοσιακά τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού και προστατευτικού κράτους, έχει αντιδράσει στις προσπάθειες του Μπαρντελά να μετριάσει τις θέσεις του κόμματος για το συνταξιοδοτικό και για την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών.

«Η Μαρίν Λεπέν διαθέτει έναν σταθερό πυρήνα υποστηρικτών και δεν πρόκειται να αλλάξει και πολλά, ενώ για τον άλλον [τον Μπαρντέλα] δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποιες είναι οι θέσεις του», δήλωσε ο Αρνό Περικό, εκπρόσωπος του Φιλίπ, πριν από την έκδοση της απόφασης.

Πηγή: skai.gr

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