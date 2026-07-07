Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στο επίκεντρο της συνάντησης Γεραπετρίτη – Ανάντ η ελληνοκαναδική συνεργασία και η διεθνής ασφάλεια

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τη σύμπραξη δυνάμεων στο πλαίσιο πολυμερών χρηματοδοτικών θεσμών υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ομονοούντων χωρών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ.

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν την προώθηση της ελληνοκαναδικής συνεργασίας, τις διατλαντικές σχέσεις και τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ομονοούντων χωρών.

Συζήτησαν επίσης τη σύμπραξη δυνάμεων στο πλαίσιο πολυμερών χρηματοδοτικών θεσμών για την άμυνα και την ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Καναδάς συνεργασία ασφάλεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο