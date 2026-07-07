Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών του Καναδά, Ανίτα Ανάντ.

Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν την προώθηση της ελληνοκαναδικής συνεργασίας, τις διατλαντικές σχέσεις και τη διεθνή αρχιτεκτονική ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ομονοούντων χωρών.

Συζήτησαν επίσης τη σύμπραξη δυνάμεων στο πλαίσιο πολυμερών χρηματοδοτικών θεσμών για την άμυνα και την ασφάλεια.

📍#NATOSummit

FM George Gerapetritis & Canada FM @AnitaAnandMP discussed advancing 🇬🇷🇨🇦 cooperation, transatlantic relations & the international security architecture, stressing the importance of cooperation among like-minded countries. pic.twitter.com/9o89iHa2pb — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2026

Πηγή: skai.gr

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