Νέες ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι ακούγονται νέες ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τη μεθεπομένη εντατικών βομβαρδισμών της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης στη χώρα, με απολογισμό 28 νεκρούς, 26 εκ των οποίων στην πρωτεύουσα Κίεβο και την περιφέρειά της.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, χωρίς να αναφερθεί σε θύματα μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

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