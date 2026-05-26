Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βλήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς, προς τη θαλάσσια περιοχή δυτικά της χώρας.

Η εκτόξευση έγινε γύρω στη 1 μ.μ. (07:00 ώρα Ελλάδας) από περιοχή κοντά στο Τσονγκτζού στην επαρχία Βόρεια Πιονγκάν.

Ο βαλλιστικός πύραυλος κάλυψε μια πτήση περίπου 80 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το γενικό επιτελείο των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων.

Βλήματα, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς, εκτόξευσε σήμερα η Βόρεια Κορέα προς τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν γύρω στη 1 μ.μ. (07:00 ώρα Ελλάδας) από περιοχή κοντά στο Τσονγκτζού, στη βορειοκορεατική επαρχία της Βόρειας Πιονγκάν, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση του γενικού επιτελείου των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πύραυλος κάλυψε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή εκτόξευση πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα μετά τις 19 Απριλίου, όταν η χώρα είχε προχωρήσει σε δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς, ανακοινώνοντας πως ήταν εξοπλισμένοι με πυρομαχικά διασποράς.

Στις αρχές Απριλίου, η Πιονγκγιάνγκ είχε γνωστοποιήσει επίσης τη δοκιμή μιας νέας κεφαλής βαλλιστικού πυραύλου με πυρομαχικά διασποράς και ενός ηλεκτρομαγνητικού όπλου. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η κίνηση εντάσσεται στις προσπάθειες της Βόρειας Κορέας να επιδείξει τη δυνατότητά της για διεξαγωγή ενός σύγχρονου πολέμου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας, κατά τη διάρκεια σημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να ανταποκριθεί στα ανοίγματα ειρήνης της Σεούλ και στις προσπάθειες για μείωση των εντάσεων.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, η Σεούλ θα διατηρήσει τον στόχο της για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, συνεχίζοντας μια σταδιακή και πραγματιστική προσέγγιση για την επίλυση του βορειοκορεατικού πυρηνικού ζητήματος, σε στενή συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.