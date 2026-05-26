Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατατάσσεται μαζί με το κάπνισμα ως απειλή για την υγεία των νέων, σύμφωνα με τους γιατρούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε υπόμνημα προς μια κυβερνητική διαβούλευση σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, η Ακαδημία των Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων (Academy of Medical Royal Colleges) αναφέρει ότι οι γιατροί θα πρέπει να ρωτούν συστηματικά για τον χρόνο οθόνης και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν εξετάζουν νεαρότερους ασθενείς.

Δεν υπάρχει συναίνεση στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα σχετικά με το ότι ο χρόνος οθόνης συνολικά είναι επιβλαβής για τα παιδιά.

Παράλληλα, η Υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ, δήλωσε ότι νέα μέτρα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών θα εισαχθούν έως το τέλος του έτους, καθώς η διαβούλευση για το θέμα φτάνει στο τέλος της.

Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά, όπως συνέβη στην Αυστραλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται. Η Κένταλ δήλωσε ότι η απάντηση στη διαβούλευση θα δοθεί το καλοκαίρι, με τη λήψη μέτρων να πραγματοποιείται έως το τέλος του έτους.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Οι ακτιβιστές είναι διχασμένοι ως προς το αν η πλήρης απαγόρευση των κοινωνικών εφαρμογών για παιδιά είναι η καλύτερη προσέγγιση.

Από τον Μάρτιο, η κυβέρνηση ρωτά γονείς και παιδιά εάν μέτρα που περιλαμβάνουν απαγόρευση κυκλοφορίας στις εφαρμογές (curfews) και αυστηρότερους ηλικιακούς ελέγχους θα βελτίωναν την ασφάλεια στο διαδίκτυο, και τα δοκίμασε πιλοτικά σε ορισμένα σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Το ερώτημα δεν είναι αν θα δράσουμε – θα δράσουμε», δήλωσε η Κένταλ στο BBC.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση ήθελε να ακούσει «όλες τις απόψεις» από τη διαβούλευση, η οποία ολοκληρώνεται την Τρίτη.

«Πρέπει να το κάνουμε αυτό σωστά και πρέπει να το κάνουμε να διαρκέσει», συμπλήρωσε.

Οι περιορισμοί, η AI και οι ταινίες

Η διαβούλευση έχει δεχθεί 70.000 υπομνήματα από φιλανθρωπικές οργανώσεις, ομάδες ακτιβιστών και μέλη του κοινού, καταθέτοντας τις απόψεις τους σχετικά με μια καθολική απαγόρευση ή άλλες παρεμβάσεις.

Στο υπόμνημά της, η Ακαδημία των Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων αναφέρει ως παραδείγματα τα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας που προκαλούνται από την παρακολούθηση ακραίας βίας στο διαδίκτυο.

Η Ακαδημία αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει καθοδήγηση για τους γιατρούς και άλλο υγειονομικό προσωπικό, σχετικά με το πώς να εντοπίζουν οποιαδήποτε ακατάλληλη ή ανθυγιεινή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτυακού περιεχομένου.

Οι πιθανοί περιορισμοί περιλαμβάνουν νυχτερινές απαγορεύσεις χρήσης ή την απενεργοποίηση λειτουργιών όπως η αυτόματη αναπαραγωγή (auto-play) και το άπειρο σκρολάρισμα (infinite scroll).

Ζητήθηκε επίσης η γνώμη των πολιτών σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών σε chatbot τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αν θα πρέπει να ενισχυθεί η επιβολή των ηλικιακών ελέγχων.

Ορισμένες ομάδες έχουν υποστηρίξει την καθολική απαγόρευση - συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της αστυνομίας, οι οποίοι δήλωσαν ότι οποιαδήποτε πλατφόρμα δεν καταργεί ορισμένες λειτουργίες θα πρέπει να απαγορεύεται για άτομα κάτω των 16 ετών.

Ωστόσο, αναφορές για παιδιά στην Αυστραλία που κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστότοπους που υποτίθεται ότι ήταν αποκλεισμένοι για άτομα κάτω των 16 ετών έχουν εγείρει ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του νόμου.

Μια ανοιχτή επιστολή από φιλανθρωπικές οργανώσεις για την ασφάλεια των παιδιών αναφέρει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να αναγκάσει τις εταιρείες τεχνολογίας να ευθυγραμμιστούν με το Βρετανικό Συμβούλιο Ταξινόμησης Ταινιών (British Board of Film Classification), το οποίο καθορίζει τις ηλικιακές αξιολογήσεις των ταινιών, προκειμένου να προστατεύονται οι έφηβοι «σύμφωνα με τα ίδια υψηλά πρότυπα που εφαρμόζονται στις ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους του Ηνωμένου Βασιλείου».

Οι αντιδράσεις των πλατφορμών

Δεν είναι σαφές ποιες τεχνολογικές πλατφόρμες έχουν απαντήσει στη διαβούλευση της κυβέρνησης ή στις προτάσεις για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί η επαλήθευση της ηλικίας να γίνεται σε επίπεδο συσκευής, έτσι ώστε τα ανήλικα παιδιά να εμποδίζονται από το να κατεβάζουν ορισμένες εφαρμογές.

Η Κένταλ δήλωσε στο BBC ότι θα λάβει μέτρα ακόμη και αν οι «τεχνολογικοί κολοσσοί» προβάλουν αντιστάσεις.

«Κανείς δεν πρόκειται να με σταματήσει από το να κάνω αυτό που θεωρώ σωστό για αυτή τη χώρα», δήλωσε.

