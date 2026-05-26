Μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: Τέλος οι «παλέτες μετρητών», τώρα μιλούν οι βόμβες

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιχειρεί να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα τόσο στο Ιράν όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ότι η εποχή των παραχωρήσεων, όπως ο ίδιος την παρουσιάζει. τελείωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βάζει στο στόχαστρο την πολιτική Ομπάμα απέναντι στο Ιράν, προβαίνοντας σε μια ωμή σύγκριση: από τη μία οι «παλέτες με μετρητά» που φέρεται να έδωσε ο Μπαράκ Ομπάμα, και από την άλλη η τακτική της στρατιωτικής πίεσης και της απαίτησης για πλήρη έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου που ακολουθεί ο ίδιος.

Ο Τραμπ επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο πρόεδρος που δεν πληρώνει την Τεχεράνη για να συμμορφωθεί, αλλά την πιέζει μέχρι να υποχωρήσει.

Σε μια στιγμή που οι συνομιλίες με το Ιράν κρέμονται από μια κλωστή και τα αμερικανικά πλήγματα στον Κόλπο ανεβάζουν τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης, ο Τραμπ διαλέγει ξανά τη γραμμή του τελεσίγραφου.

Πηγή: skai.gr

