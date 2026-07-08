Νέα ένταση απειλεί να κλονίσει τις εύθραυστες διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης τις τελευταίες ώρες, τη στιγμή που οι δύο πλευρές εργάζονταν για μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ελαφρύνσεις σε ορισμένες κυρώσεις, μεταξύ αυτών και των περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε την έναρξη ισχυρών στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον ιρανικών στόχων, μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε τρία εμπορικά πλοία που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να εξαπολύουν μια σειρά από ισχυρά πλήγματα κατά του Ιράν για να επιβάλουν βαρύτατο κόστος λόγω της στοχοποίησης και επίθεσης σε εμπορικά πλοία με αθώους πολίτες ως πλήρωμα σε διεθνή υδάτινα ύδατα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η CENTCOM.

Ειδικότερα, «τα πλήγματα των ΗΠΑ αποτελούν απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις κατά τριών εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τον Στόλο του Ορμούζ».

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κάνει επίσης λόγο για «αδικαιολόγητη επιθετικότητα» και «παραβίαση της εκεχειρίας» από την πλευρά του Ιράν. «Η επιδεικνυόμενη επιθετικότητα του Ιράν ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και μια σαφής παραβίαση της εκεχειρίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν την άδεια πώλησης ιρανικού πετρελαίου

Νωρίτερα την Τρίτη, η κυβέρνηση Τραμπ ανακάλεσε την άδεια, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουνίου και επέτρεπε στο Ιράν να πωλεί πετρέλαιο στη διεθνή αγορά, αφαιρώντας το βασικότερο οικονομικό όφελος που είχε αποκομίσει η Τεχεράνη από την ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία, η οποία έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη λίγες ώρες αφότου οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων κοντά στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ ήταν «εντελώς απαράδεκτες» για τις Ηνωμένες Πολιτείες και προειδοποίησε ότι «θα υπάρξουν συνέπειες».

Η απόφαση της Ουάσιγκτον επηρέασε άμεσα τις αγορές, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent και του WTI να διευρύνουν τα κέρδη τους και να καταγράφουν άνοδο μεγαλύτερη του 5% μετά την ανακοίνωση της ανάκλησης της άδειας για την πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Ιράν: «Οι ΗΠΑ οδηγούν τις διαπραγματεύσεις στην αποτυχία»

Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον Ρεζαεΐ, οι ΗΠΑ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίοδο στα Στενά του Ορμούζ για τα πλοία τους.

Πηγή: skai.gr

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