Σκάρλετ Γιόχανσον: Με πίεσαν να μην πω για το Ολοκαύτωμα στο «Eleanor the Great»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον αποκάλυψε ότι δέχθηκε πιέσεις να αφαιρέσει τις αναφορές στο Ολοκαύτωμα από την πρώτη της ταινία ως σκηνοθέτης, «Eleanor the Great», στην οποία πρωταγωνιστεί η Τζουν Σκουιμπ ως μια ηλικιωμένη γυναίκα που παρουσιάζεται ως δήθεν επιζήσασα του Ολοκαυτώματος.

Μιλώντας στην Daily Telegraph, η Γιόχανσον δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων, πριν την παραγωγή, της ταινίας, ένας από τους χρηματοδότες απείλησε ότι θα αποσυρθεί αν δεν αφαιρούνταν τα στοιχεία της πλοκής που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα.

Η ηθοποιός αρνήθηκε να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές, με αποτέλεσμα ο χρηματοδότης να αποσυρθεί και το μπάτζετ να μην καλυφθεί.

«Ήταν πραγματικά σοκαριστικό και ένιωσα μεγάλη απογοήτευση», είπε.

Παρ’ όλα αυτά, η διανομέας Sony Pictures Classics παρενέβη την τελευταία στιγμή και τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κανονικά.

Στην ίδια συνέντευξη, η Γιόχανσον επανέλαβε τη στήριξή της προς τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο συνεργάστηκε στις ταινίες Match Point, Scoop και Vicky Cristina Barcelona μεταξύ 2005 και 2008, λέγοντας πως η μητέρα της πάντα την ενθάρρυνε να είναι ο εαυτός της, να καταλαβαίνει τη σημασία της ακεραιότητας και να υπερασπίζεται ό,τι πιστεύω».

Ο Άλεν έχει απομονωθεί από μεγάλο μέρος της κινηματογραφικής βιομηχανίας μετά τις καταγγελίες της κόρης του, Ντάιλαν Φάροου, ότι ο την κακοποίησε σεξουαλικά το 1992.

Έχει διενεργηθεί έρευνα σχετικά με αυτές τις καταγγελίες, αλλά ποτέ δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία.

Το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης είχε αναφέρει κατά την έρευνά του ότι «δεν υπήρχαν αξιόπιστες αποδείξεις» για την κατηγορία.

Η Γιόχανσον πάντως, στηρίζει σταθερά τον σκηνοθέτη αφού ήδη από το 2019, όταν είχε δηλώσει πως τον αγαπά, τον πιστεύει και θα συνεργαζόταν μαζί του οποιαδήποτε στιγμή.

Η Γιόχανσον σχολίασε επίσης την απόφασή της να μηνύσει τη Disney για παραβίαση συμβολαίου σχετικά με την ταυτόχρονη κυκλοφορία της ταινίας υπερηρώων Black Widow στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα Disney+, υπόθεση που φέρεται να έκλεισε με αποζημίωση 40 εκατ. δολαρίων (περίπου 29,7 εκατ. λίρες).

Εξήγησε δε ότι θα ήθελε μεγαλύτερη στήριξη στον αγώνα της με την Disney.

«Καθώς περνούσαμε από το μοντέλο των μπόνους βάσει εισπράξεων στους κινηματογράφους, στην κατανόηση του πώς αυτά μεταφράζονται στο streaming, είχε γίνει κάτι ασαφές, χωρίς κανόνες. Το να μπορέσεις να επηρεάσεις αυτό το σύστημα είναι σημαντικό και κινεί τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά ναι, θα ήθελα περισσότερη υποστήριξη».

