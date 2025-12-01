Παρά τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα τερματίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επέμεινε τη Δευτέρα ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.

«Σήμερα, δεν υπάρχει οριστικό σχέδιο για τα εδαφικά ζητήματα. Αυτά μπορούν να οριστικοποιηθούν μόνο από τον πρόεδρο Ζελένσκι», ξεκαθάρισε ο Μακρόν στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι οι συνομιλίες για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία και τις εγγυήσεις ασφαλείας βρίσκονται ακόμη «σε προκαταρκτικό στάδιο».

Η ΕΕ έχει δυσκολευτεί να χρησιμοποιήσει 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά αποθεματικά για τη χρηματοδότηση ενός δανείου αποζημιώσεων προς την Ουκρανία, λόγω της αντίστασης του Βελγίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στο Παρίσι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής υποστήριξης, καθώς αντιμετωπίζει έντονη πίεση από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να κάνει παραχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Σημείωσε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, το οποίο αρχικά περιελάμβανε εδαφικές παραχωρήσεις και περιορισμούς στο μέγεθος του στρατού του Κιέβου, έχει «βελτιωθεί».

«Η διαδικασία δεν έχει τελειώσει, το εδαφικό ζήτημα είναι το πιο δύσκολο», είπε. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την παραίτηση της Ουκρανίας από ορισμένες από τις βασικές αμυντικές της θέσεις στα ανατολικά της χώρας. Ο Ζελένσκι επέμεινε επίσης ότι το σύνταγμα της Ουκρανίας δεν του επιτρέπει να παραδώσει τμήματα της χώρας στη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία της Ουκρανίας από μια άλλη ρωσική επίθεση.

«Η ειρήνη πρέπει να γίνει πραγματικά ανθεκτική», υπογράμμισε.

Το θέμα δεν είναι αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά να μην ξεκινήσει ο επόμενος, προειδοποίησε σε αναρτήσεις του στο Telegram ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά να μην ανταμειφθεί για την επιθετικότητά της η Ρωσία.

«Προσπαθούμε πολύ σκληρά για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να τον τερματίσουμε με αξιοπρέπεια.Επομένως, το κοινό συμφέρον είναι να ζήσουμε χωρίς πόλεμο. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε και τον οποίο συνεχίζει. Αυτός είναι μόνο ο δικός της πόλεμος, και η Ρωσία πρέπει να βάλει τέλος σε αυτή την επιθετικότητά της. Οι κοινές μας δράσεις συμβάλλουν σε αυτό».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θέλει πρώτα μια ειρηνευτική συμφωνία πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την προσφορά εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που εκπόνησε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ, απέκλειε το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Πολύ αισιόδοξη η κυβέρνηση Τραμπ»

Η κυβέρνηση Τραμπ είναι «πολύ αισιόδοξη» για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε από πλευράς της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, επικαλούμενη καλές συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα την Κυριακή.

«Η κυβέρνηση αισθάνεται πολύ αισιόδοξη», δήλωσε η Λέβιτ. «Μόλις χθες... είχαν πολύ καλές συνομιλίες με τους Ουκρανούς στη Φλόριντα».



Η σύνοδος κορυφής Μακρόν-Ζελένσκι πραγματοποιήθηκε την παραμονή μιας συνάντησης στη Μόσχα μεταξύ του Γουίτκοφ, μεγιστάνα ακινήτων και συμμάχου του Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πιστεύω ότι η επίσκεψη θα είναι πολύ χρήσιμη, καθώς θα επικεντρωθεί στη χάραξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

