Ζελένσκι: Το θέμα δεν είναι αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά να μην ξεκινήσει ο επόμενος

Το θέμα δεν είναι αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά να μην ξεκινήσει ο επόμενος, δηλώνει σε αναρτήσεις του στο Telegram ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά να μην ανταμειφθεί για την επιθετικότητά της η Ρωσία.

«Προσπαθούμε πολύ σκληρά για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να τον τερματίσουμε με αξιοπρέπεια.Επομένως, το κοινό συμφέρον είναι να ζήσουμε χωρίς πόλεμο. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε και τον οποίο συνεχίζει. Αυτός είναι μόνο ο δικός της πόλεμος, και η Ρωσία πρέπει να βάλει τέλος σε αυτή την επιθετικότητά της. Οι κοινές μας δράσεις συμβάλλουν σε αυτό».

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τις υποσχέσεις της τόσες πολλές φορές, έχει παραβιάσει όλες τις συμφωνίες, επομένως χρειάζονται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, για όλους εμάς, τους Ουκρανούς.Πρέπει να εγγυηθούμε ότι η ίδια η Ρωσία δεν θα νιώσει κάτι για τον εαυτό της που θα το εκλάβει ως ανταμοιβή για αυτόν τον πόλεμο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας.



Ο πόλεμος, τόνισε, δεν πρέπει να γίνει μια κερδοφόρα επιχείρηση, ώστε άλλοι να μην θέλουν να επαναλάβουν τέτοια βήματα. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε θέσεις αρχής για τις κυρώσεις, για την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου, για το νομικό καθεστώς των εδαφών μας που κατέχονται επί του παρόντος από ρωσικά στρατεύματα κατοχής, για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και για την υποχρέωση ανοικοδόμησης - ο επιτιθέμενος πρέπει να πληρώσει για την επιθετικότητα.



Όπως επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όσο ισχυρότερες είναι οι κοινές θέσεις του κόσμου σε τέτοια σημεία, τόσο πιο αξιόπιστη και διαρκής θα είναι η ειρήνη. Και αυτό εξαρτάται όχι μόνο από την Ουκρανία, αλλά και από την ενιαία θέση μας στην Ευρώπη, από τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής - δεν είναι μόνο πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά και για πόσο καιρό ο επόμενος πόλεμος δεν θα αποτελεί απειλή.

«Η βασική θέση τώρα, κατά την προετοιμασία της σχετικής συμφωνίας, είναι η μακροπρόθεσμη φύση της ειρήνης μετά από αυτόν τον πόλεμο. Όλοι οι εταίροι πρέπει να το κατανοήσουν αυτό εξίσου, να κατανοήσουν όλες τις προκλήσεις και τους κινδύνους εξίσου. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι κάτι που θα αλλάξει πραγματικά την πορεία του πολέμου, θα τον οδηγήσει σε μια δίκαιη ειρήνη, σε ένα πραγματικό τέλος - ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Και είναι σημαντικό όλοι οι εταίροι που μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν - να βοηθήσουν» κατέληξε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.