Σκάρλετ Γιόχανσον: Πρωταγωνίστρια στη νέα ταινία του «Εξορκιστή»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του θρυλικού franchise «Ο Εξορκιστής» μέσω των Universal και Blumhouse-Atomic Monster. Το πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται ως μία «ριζικά νέα εκδοχή» του κλασικού έργου, αναλαμβάνει ο Μάικ Φλάναγκαν, ο οποίος θα υπογράψει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Σημειώνεται ότι η αρχική ταινία του Γουίλιαμ Φρίντκιν του 1973, επικεντρώνεται σε μία μητέρα που αναθέτει σε δύο καθολικούς ιερείς να πραγματοποιήσουν έναν εξορκισμό στην 12χρονη κόρη της, η οποία έχει κυριευθεί από δαίμονες.

Scarlett Johansson will star in the new “Exorcist” movie for Universal and Blumhouse. https://t.co/7x289aIEmk pic.twitter.com/AeSVUh9yRn — Variety (@Variety) November 24, 2025

Με πρωταγωνίστριες την Έλεν Μπέρστιν και τη Λίντα Μπλερ, το φιλμ απέσπασε $441 εκατομμύρια παγκοσμίως και 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

«Η Σκάρλετ είναι μια λαμπρή ηθοποιός. Οι καθηλωτικές ερμηνείες της είναι πάντα αληθινές και ρεαλιστικές, τόσο σε ταινίες συγκεκριμένου είδους όσο και σε καλοκαιρινές υπερπαραγωγές. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που θα συμμετάσχει σε αυτή την ταινία του «Εξορκιστή», δήλωσε ο σκηνοθέτης των «Doctor Sleep» και «The Life of Chuck».

Η Universal απέκτησε τα δικαιώματα μιας νέας τριλογίας του «Εξορκιστή» το 2021 έναντι 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα η ταινία «The Exorcist: Believer» με την επιστροφή της Μπέρστιν στον ρόλο της Chris MacNeil και νέους χαρακτήρες απέφερε μόλις 136 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, ένα ποσό αξιοπρεπές αλλά όχι αρκετό για να προκαλέσει ενδιαφέρον για συνέχειες.

Η επερχόμενη ταινία θα διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με την ταινία του 1973 και δεν αποτελεί σίκουελ της ταινίας «Believer», σύμφωνα με το Variety. Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες για την πλοκή ή για το καστ. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη.

Η χολιγουντιανή σούπερ σταρ το καλοκαίρι βοήθησε την Universal να αναβιώσει επιτυχώς την έβδομη ταινία του κινηματογραφικού franchise 'Jurassic World' η οποία απέφερε $868 εκατομμύρια παγκοσμίως. Οι Τζόναθαν Μπέιλι και Μαχερσάλα Αλί βρέθηκαν στο πλευρό της ενώ τη σκηνοθεσία της ταινίας «Jurassic World: Rebirth» ήταν του Γκάρεθ Έντουαρντς.

Η ηθοποιός η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τα «Marriage Story» και «Jojo Rabbit», έκανε πρόσφατα και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την αισιόδοξη δραματική κωμωδία «Eleanor the Great», με πρωταγωνίστρια την 95χρονη Τζουν Σκουίμπ.

Πηγή: skai.gr

