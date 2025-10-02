Περισσότερα από 12 αντηλιακά έχουν αποσυρθεί από την αγορά στην Αυστραλία έπειτα από έρευνα ένωσης καταναλωτών που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλές κρέμες αντηλιακής προστασίας δεν εγγυώνται τον δείκτη προστασίας (SPF) που ισχυρίζονται οι κατασκευαστές τους.

Μια έρευνα τον Ιούνιο από την ένωση καταναλωτών CHOICE αποκάλυψε ότι από τις 20 αντηλιακές κρέμες που εξετάστηκαν, μόνο οι 4 ανταποκρίνονταν στον δείκτη προστασίας που αναγραφόταν στο προϊόν.

Μια δεύτερη έρευνα, που διεξήχθη αυτή τη φορά από τη Διεύθυνση Θεραπευτικών Προϊόντων, μια υπηρεσία του υπουργείου Υγείας της Αυστραλίας, εντόπισε 21 αντηλιακά που ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στους ισχυρισμούς προστασίας τους.

Ενδεικτικό είναι, όπως αναφέρει σχετικό δημοσίευμα του BBC, ότι ένα προϊόν, το Lean Screen Skinscreen της εταιρείας Ultra Violette, το οποίο υποτίθεται ότι παρέχει δείκτη προστασίας (SPF) 50+, αποδείχτηκε ότι ουσιαστικά προσφέρει SPF 4 και έτσι αποσύρθηκε από την αγορά από την εταιρεία τον Αύγουστο.

Η Διεύθυνση προειδοποίησε ότι ορισμένα προϊόντα που ισχυρίζονταν ότι ο δείκτης προστασίας ήταν 50+ «πιθανόν δεν υπερέβαιναν τον SPF 21».

Από αυτά, οκτώ έχουν ανακληθεί οικειοθελώς από τους κατασκευαστές τους, των 10 έχουν ανασταλεί οι πωλήσεις, δύο βρίσκονται υπό αξιολόγηση και ένα δεν πωλείται σε εθνικό επίπεδο.

19.000 κρούσματα μελανώματος το 2024

Οι Αυστραλοί λατρεύουν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Ωστόσο, 19.000 κρούσματα μελανώματος διαγνώστηκαν το 2024 στην ηλιόλουστη αυτή χώρα, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό καρκίνου του δέρματος στον κόσμο.

Εκτιμάται ότι δύο στους τρεις Αυστραλούς θα αφαιρέσουν τουλάχιστον ένα καρκίνωμα δέρματος στη διάρκεια της ζωής τους ενώ η χώρα έχει από τους αυστηρότερους κανονισμούς για την αντηλιακή προστασία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Αυστραλία, τα αντηλιακά ταξινομούνται ως θεραπευτικά προϊόντα και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε κανονισμούς για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους για τους καταναλωτές.

Επομένως, οι κατασκευαστές μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις εάν οι ετικέτες των προϊόντων τους διαπιστωθεί ότι είναι παραπλανητικές.

«Το αντηλιακό είναι απλώς μια μορφή προστασίας», λέει η Αν Καστ, η οποία διευθύνει το Κέντρο Daffodil, ένα αυστραλιανό ινστιτούτο έρευνας για τον καρκίνο.

Το προϊόν είναι μια «έσχατη λύση» που θα πρέπει να χρησιμοποιείται επιπλέον άλλων προστατευτικών μέτρων, όπως η αναζήτηση σκιάς ή η χρήση μακρυμάνικων ρούχων, τονίζει η ερευνήτρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

