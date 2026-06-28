Δεκάδες Ιρακινοί πολιτικοί αξιωματούχοι συνελήφθησαν με κατηγορίες για διαφθορά, όπως μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων Iraqi News Agency.

Ανέφερε ότι οι συλλήψεις βασίστηκαν σε κατάθεση που έδωσε ο πρώην υφυπουργός Πετρελαίου Αντνάν αλ-Τζουμάιλι, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο μήνα, και «περιλάμβαναν μέλη του Κοινοβουλίου των οποίων η ασυλία είχε αρθεί».

Οι ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν όλες τις εισόδους στην βαριά οχυρωμένη Πράσινη Ζώνη της πρωτεύουσας νωρίς την Κυριακή και πραγματοποίησαν επιδρομές στο εσωτερικό του συγκροτήματος που στεγάζει βασικά κυβερνητικά ιδρύματα και ξένες πρεσβείες.

Reportedly it got a little spicy in Baghdad, Iraq last night 🌶️



Some outlets are claiming it was an attempted coup. Some say it's sectarian.



Both are certainly possible. I'd personally throw in it might be their version of "judicial warrants" as Iraqi judges love to issue… pic.twitter.com/ryEFZJA1HM — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) June 28, 2026

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο μετέδωσε αργότερα ότι 47 άτομα είχαν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά, αλλά δεν ήταν σαφές εάν όλοι τους τέθηκαν υπό κράτηση την Κυριακή ή εάν ορισμένοι είχαν συλληφθεί νωρίτερα.

Το πρακτορείο έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα 15 συλληφθέντων, συμπεριλαμβανομένων 12 εν ενεργεία βουλευτών, ενός πρώην νομοθέτη, ενός πρώην συμβούλου του πρώην πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι και ενός ακόμη υψηλόβαθμου αξιωματούχου του υπουργείου Πετρελαίου. Ορισμένοι από τους συλληφθέντες βουλευτές προέρχονταν από το σιιτικό πολιτικό μπλοκ του αλ-Σουντάνι και άλλοι από τη Συμμαχία Αζμ, ένα ισχυρό σουνιτικό κόμμα.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εναντίον τους δεν έγιναν αμέσως γνωστές.

Το μπλοκ του αλ-Σουντάνι κέρδισε το μεγαλύτερο μερίδιο εδρών στις βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά ο ίδιος τελικά αποσύρθηκε εν μέσω αδιεξόδου στο Πλαίσιο Συντονισμού —μια συμμαχία σιιτικών κομμάτων προσκείμενων στο Ιράν που τον είχε φέρει στην εξουσία— σχετικά με τον εκλεκτό τους υποψήφιο για την πρωθυπουργία.

Ο αλ-Σουντάνι αντικαταστάθηκε από τον Άλι αλ-Ζαΐντι, έναν επιχειρηματία και νεοεισερχόμενο στην πολιτική, ο οποίος αναδείχθηκε ως υποψήφιος κοινής αποδοχής και έλαβε την ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι συλλήψεις είναι πιθανό να προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις στο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο του Ιράκ, όπου οι κατηγορίες για διαφθορά διασταυρώνονται συχνά με αντιπαλότητες για την εξουσία και την επιρροή.

Πηγή: skai.gr

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