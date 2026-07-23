Το… 90% του Ατζούν για Τζολάκη στη Χαλ

Στη Χαλ θα συνεχίσει την καριέρα του κατά 90% ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, σύμφωνα με τον Ατζούν.

Ο Τούρκος παράγοντας θέλησε να πάρει θέση για τα μεταγραφικά σενάρια για την αγγλική ομάδα και μεταξύ άλλων μίλησε για τις πιθανότητες να αποκτηθεί ο Έλληνας τερματοφύλακας από τον Ολυμπιακό, χωρίς να τον κατονομάσει. Εξάλλου, όμως είχε παραδεχθεί πρόσφατα το ενδιαφέρον για τον 23χρονο γκολκίπερ, όπως και ο προπονητής της Χαλ, που τόνισε ότι υπάρχουν 95% πιθανότητες για να κλείσει το deal.

«Διαβάζουμε δεκάδες ψευδείς μεταγραφικές φήμες σε πολλά μέρη.

Ενοχλούμαστε από τις δηλώσεις ότι έχουμε λάβει αρνητικές απαντήσεις, όπως και από τη χρήση του ονόματος του συλλόγου μας για να τραβήξουν την προσοχή. Δουλεύουμε εντατικά εδώ και δύο μήνες. Πιστεύω ότι θα χτίσουμε μια ομάδα που όλοι θα είμαστε περήφανοι γι' αυτήν. Για να αποτρέψουμε τις ψευδείς θεωρίες και για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, σας παραθέτω την κατάσταση σχετικά με τις μεταγραφές», επεσήμανε ο Ατζούν.

Dear Hull City family,



We are reading dozens of false transfer rumors in many places.

We are disturbed by the claims that we have been rejected and by the use of our club's name to gain attention. We have been working intensively for two months. I believe we will build a team… — Acun Ilıcalı (@acunilicali) July 23, 2026

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