Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τις ακραίες θερμοκρασίες τίθενται σε ισχύ σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου, σε περιοχές όπου αναμένεται πολύ υψηλή θερμική επιβάρυνση, με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται υποχρεωτική διακοπή συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00, δυνατότητα τηλεργασίας για εργαζομένους υψηλού κινδύνου και ευελιξία στην οργάνωση του ωραρίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Τα μέτρα βασίζονται στις προβλέψεις της εγκυκλίου 34666/03.06.2024 με τίτλο «Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων» και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προσαρμογή του χρόνου εργασίας και τη μείωση της έκθεσης σε ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνθήκες.

Πού σταματούν υποχρεωτικά οι υπαίθριες εργασίες

Η υποχρεωτική παύση εργασιών θα εφαρμοστεί από τις 13:00 έως τις 17:00, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Πελοπόννησο και σε ολόκληρη την Αττική.

Το μέτρο αφορά χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως:

τεχνικά και οικοδομικά έργα,

εργοτάξια,

ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες,

διανομή και μεταφορά προϊόντων,

υπηρεσίες delivery με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Η παύση αφορά όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

Τι ισχύει για το delivery

Κατά τις ώρες εφαρμογής του μέτρου αναστέλλεται η διανομή με κάθε μορφής δίκυκλο ή μοτοποδήλατο, είτε η επιχείρηση λειτουργεί μέσω φυσικού καταστήματος είτε μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν, ωστόσο, να διατηρήσουν ενεργή τη δυνατότητα παραγγελίας με παραλαβή από το κατάστημα ή άλλο σημείο εξυπηρέτησης, μέσω της υπηρεσίας takeaway.

Επιτρέπεται επίσης η παράδοση παραγγελιών με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, εκτός δικύκλων και μοτοποδηλάτων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν κλιματισμό.

Ποιες δραστηριότητες εξαιρούνται

Η υποχρεωτική παύση δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας.

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

οι υγειονομικές μονάδες,

οι υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης,

οι αεροπορικές μεταφορές και οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης,

οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν, πάντως, να εφαρμόζουν όλα τα υπόλοιπα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαμόρφωσης του χρόνου εργασίας.

Πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης ή μη εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων, η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης.

Τηλεργασία για τις ευπαθείς ομάδες

Για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό με βάση τη φύση των καθηκόντων τους.

Η πρόβλεψη αφορά κυρίως εργαζομένους που εκτίθενται σε ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνθήκες στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η υποχρεωτική παύση των υπαίθριων εργασιών.

Ευελιξία στην αλλαγή του ωραρίου

Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων και την αποφυγή μετακινήσεων κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, οι εργοδότες μπορούν να προχωρούν σε αλλαγές της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης.

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι απαραίτητο να καταχωρίζονται εκ των προτέρων στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να διευκολύνεται η άμεση προσαρμογή της οργάνωσης της εργασίας στις συνθήκες του καύσωνα.





Πηγή: skai.gr

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