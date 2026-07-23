Τομ Χόλαντ: Κάνει μαθήματα χορού για τη βιογραφική ταινία του Φρεντ Αστέρ

Ο Τομ Χόλαντ αποκάλυψε ότι έχει ξεκινήσει προετοιμασία για την επερχόμενη ταινία για τη ζωή του Φρεντ Αστέρ, λέγοντας ότι σκοπεύει να «κάνει όλα τα χορευτικά» και να τα γυρίσει σε μεμονωμένες λήψεις.

«Για μένα, αυτό που αγαπώ στη δουλειά μου είναι οι προκλήσεις» είπε ο Χόλαντ στην εκπομπή Good Morning America. «Έχουμε τον Φρεντ Αστέρ στη συνέχεια, αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε. Και μόλις τελειώσω με τις περιοδείες, θα επιστρέψω στο στούντιο χορού» σημείωσε ο Άγγλος ηθοποιός.

«Έκανα τις πρώτες μου πρόβες πρόσφατα και αυτό με γέμισε με ενθουσιασμό και απόλυτο φόβο, επειδή έχω τόση πολλή δουλειά να κάνω για να προσπαθήσω να κάνω τον Φρεντ περήφανο. Ο Αστέρ ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς χορευτές και χορογράφους του Χόλιγουντ», πρόσθεσε.

Ο πρωταγωνιστής των ταινιών Spider-Man αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να αναδημιουργήσει το στιλ ερμηνείας του Αστέρ: «Έχω την επιθυμία να μην χρησιμοποιήσω σωσία, να κάνω όλους τα χορευτικά, να γυρίσω αυτούς τους χορούς με ένα πλάνο - όπως θα το είχε κάνει εκείνος».

Θεωρούμενος ευρέως ως ένας από τους σπουδαιότερους χορευτές στην ιστορία του κινηματογράφου, ο Φρεντ Αστέρ πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 30 μιούζικαλ σε μια καριέρα που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες. Είναι περισσότερο γνωστός για τη συνεργασία του στην οθόνη με την Τζίντζερ Ρότζερς σε κλασικές ταινίες όπως Top Hat, Swing Time και Shall We Dance, και έλαβε τιμητικό βραβείο Όσκαρ το 1950 για τη συμβολή του στον κινηματογράφο.

Πηγή: skai.gr

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