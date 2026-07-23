H στάση της αντιπολίτευσης, ιδίως του ΠΑΣΟΚ, απέναντι στη Συνταγματική Αναθεώρηση, συνιστά καταστρατήγηση του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος, ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Η μεγάλη αντίφαση που έχει το ΠΑΣΟΚ, πρωτίστως και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι ενώ σε περίπου 17 διατάξεις δέχεται ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα καταρχήν πεδίο για συζήτηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, με αυτή του τη στάση, καταστρατηγεί το πνεύμα και ενδεχομένως και το γράμμα του Συντάγματος, είπε ο Μάκης Βορίδης.

«Αντικείμενο της προτείνουσας Βουλής είναι να διαπιστώσει αν συντρέχει λόγος αναθεωρήσεως κάποιων άρθρων ή διατάξεων. Αν η Βουλή συμφωνεί ότι ένα άρθρο πρέπει να αναθεωρηθεί, οι διαφορετικές θέσεις για το περιεχόμενο που πρέπει να προσλάβει, καθίστανται επίδικο των εκλογών που μεσολαβούν, για να αποφασίσει ο λαός ποια είναι η κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η αναθεώρηση», είπε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε ότι η θεωρία της υπερπλειοψηφίας είναι μια θεωρία την οποία προτάσσει το ΠΑΣΟΚ, ακριβώς επειδή δεν θέλει αυτή η συζήτηση να καταστεί επίδικο των εκλογών.

«Αυτό φανερώνει, πολιτικά, δειλία. Γιατί αν έχετε αυτοπεποίθηση ότι με τις προτάσεις σας θα συμφωνήσει ο λαός, θα έπρεπε να έρθετε και να ψηφίσετε τις διατάξεις που πιστεύετε ότι χρήζουν αναθεώρησης. Μπορεί αύριο να έχετε εσείς τις 151 ψήφους που χρειάζονται και να μην τις έχουμε εμείς. Δεν λέτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα; Αυτό δεν λέει ο αρχηγός σας; Ωραία. Εμείς λέμε ότι θα συμφωνήσουμε με την πρότασή σας για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Ψηφίστε την. Αφού θα είστε πρώτοι. Είναι προφανές ότι προδικάζετε την ήττα σας. Το χειρότερο είναι ότι αποστερείτε από τον ελληνικό λαό το δικαίωμα που έχει να αποφασίσει εκείνος την κατεύθυνση της αναθεώρησης» είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

«Πιστεύετε ότι το Σύνταγμα είναι αντικείμενο κομματικών σχηματισμών και καλείτε εμάς, που στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές, να πάρουμε λευκή επιταγή στα χέρια μας», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος και υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα δεν μπορεί να είναι αντικείμενο λευκής επιταγής για κανέναν, ούτε για τη σημερινή ούτε και για την αυριανή πλειοψηφία. «Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα. Είστε αναξιόπιστοι, ως προς την αρχική σας δέσμευση ότι θα θέτατε προς συζήτηση όλες τις προς αναθεώρηση προτάσεις, και των υπολοίπων κομμάτων. Το άρθρο 110 είναι βασική μας πρόταση και ουδέποτε τέθηκε προς συζήτηση, γιατί γνωρίζετε ότι πολλοί βουλευτές του κόμματός σας, θα τοποθετούνταν θετικά στην πρότασή μας για την αλλαγή του 110», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Σημείωσε επίσης, ότι το πνεύμα του Συντάγματος είναι πως σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, όπως τα πανεπιστήμια, η ποινική ευθύνη των υπουργών, η μονιμότητα στη δημόσια διοίκηση, είναι θέματα για τα οποία θα πρέπει να αποφασίσουν οι πολίτες πως θα αναθεωρηθούν, από την επόμενη Βουλή.

Ο Μάκης Βορίδης είπε ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας έχει συμπεριλάβει μεγάλα ζητήματα που ενδιαφέρουν την ελληνική κοινωνία. Είναι μια πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης με ισχυρό πατριωτικό και φιλελεύθερο πρόσημο.

Τη φράση αυτή του κ. Βορίδη σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας: «Είπατε ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείτε βαρύ χουντικό πρόσημο. Αυτός είστε. Είστε ο εκπρόσωπος του πραξικοπηματία Παπαδόπουλου. Είστε αυτός που αμφισβήτησε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τι σχέση έχουν οι πατριδοκάπηλοι, οι νοσταλγοί της χούντας, αυτοί που ευθύνονται για τις μεγάλες εθνικές προδοσίες, με τον πατριωτισμό;».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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