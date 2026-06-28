Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένας σοβαρά, όταν κεραυνός έπληξε ένα δέντρο σε λούνα παρκ στη νότια Σουηδία την Κυριακή, όπως ανακοίνωσαν το πάρκο και οι αρχές.

«Σήμερα είχαμε μια έντονη καταιγίδα πάνω από το Tosselilla, η οποία οδήγησε σε αρκετές πτώσεις κεραυνών απευθείας στην περιοχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μερικών ανθρώπων», ανέφερε το πάρκο Tosselilla Sommarland σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αρχικά αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν σοβαροί τραυματισμοί, αλλά οι τοπικές υγειονομικές αρχές δήλωσαν αργότερα ότι μια 45χρονη γυναίκα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με «σοβαρά τραύματα».

Δύο ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ δύο ενήλικες και πέντε παιδιά αναζήτησαν ιατρική φροντίδα.

«Όλοι τους με ελαφρά τραύματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η περιφερειακή υγειονομική αρχή Region Skane.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας SVT μετέδωσε ότι το λούνα παρκ είχε προβλέψει την καταιγίδα και είχε μεριμνήσει ώστε κανένας επισκέπτης να μην βρίσκεται στα παιχνίδια (rides) ή στις πισίνες του υδάτινου πάρκου.

Ωστόσο, ο κεραυνός έπληξε ένα δέντρο στον χώρο, και μια ομάδα ανθρώπων που περνούσε από κοντά χτυπήθηκε από πτώση συντριμμιών.

Το Μετεωρολογικό και Υδρολογικό Ινστιτούτο της Σουηδίας εξέδωσε την Κυριακή προειδοποιήσεις για μεγάλα τμήματα της νότιας Σουηδίας, καθώς καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις σάρωσαν την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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