Είναι επίσημο: Υπέγραψε στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης

Οι υπογραφές έπεσαν, ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας και φιναλίστ του Champions League πλήρωσαν 40.000.000 ευρώ στην Μπριζ και έντυσαν στα κόκκινα τον Έλληνα εξτρέμ. Ο Τζόλης επιστρέφει στην Premier League, καθώς είχε αγωνιστεί 14 φορές με τη φανέλα της Νόριτς. Στη νέα του ομάδα, ο 25χρονος διεθνής μας ποδοσφαιριστής θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 17.

«Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η απόκτηση του Χρήστου Τζόλη», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής της Άρσεναλ, Αντρέα Μπέρτα και συνέχισε:

«Ο Χρήστος είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος επιθετικός παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στα αριστερά, αλλά νιώθει άνετα σε οποιαδήποτε θέση της επιθετικής γραμμής. Διαθέτει εξαιρετική ικανότητα εκτέλεσης και με τα δύο πόδια, αποδίδει εξαιρετικά σε κλειστούς χώρους και διαθέτει απίστευτη τεχνική κατάρτιση.

Ο Χρήστος έχει σημειώσει εντυπωσιακά νούμερα σε γκολ και ασίστ τις τελευταίες τρεις σεζόν και είναι ένας παίκτης που θα ανεβάσει το τεχνικό επίπεδο της ομάδας μας, προσφέροντας παράλληλα θετική ενέργεια, ενθουσιασμό και ισχυρή νοοτροπία.

Είμαστε βέβαιοι ότι ο Χρήστος θα προσφέρει σημαντική βοήθεια στον σύλλογό μας και ελπίζουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα απολαύσουν το παιχνίδι του με τη φανέλα της Άρσεναλ.

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο».

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