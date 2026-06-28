Γκαλιμπάφ: Ο Λίβανος βρίσκεται στο επίκεντρο της συμφωνίας Ιράν - ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο αποτελεί το κεντρικό ζήτημα και την πρώτη παράγραφο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
«Ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο, καθώς και η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της χώρας αυτής, αποτελούν σημαντικό μέρος της πρώτης παραγράφου του Μνημονίου Κατανόησης της Ισλαμαμπάντ μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος μας είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, να αρθεί η κατοχή και να αποχωρήσει το σιωνιστικό καθεστώς από το έδαφος του Λιβάνου. Το ζήτημα αυτό το παρακολουθούμε σοβαρά», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ στον πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, σε τηλεφωνική επικοινωνία.
Οι δύο αξιωματούχοι ζήτησαν να συνεδριάσει «το συντομότερο δυνατό» η Μονάδα Ελέγχου Συγκρούσεων, με στόχο τον έλεγχο και τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.
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