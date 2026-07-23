Νέο Opel Corsa GSE: Συνεχίζει δυναμικά την παράδοση των “ Hot Hatch”

Συμπαγές, εκρηκτικό και εντυπωσιακά ισχυρό: το νέο Opel Corsa GSE προσφέρει ανόθευτη και απολαυστική ηλεκτρικής οδήγηση με υψηλές επιδόσεις. Το νέο αυτό ηλεκτρικό “hot hatch”, το οποίο θα λανσαριστεί αργότερα μέσα στη χρονιά και θα πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο, εντυπωσιάζει με τη δυναμική σχεδίασή του, αλλά κυρίως, με τις επιδόσεις του. Με ισχύ 207 kW (281 hp) και 345 Nm ροπής, αποδίδει την ίδια ηλεκτρική ισχύ με το Opel Mokka GSE, ενώ αποτελεί το ταχύτερο μοντέλο παραγωγής της Opel σήμερα σε επιτάχυνση, επιτυγχάνοντας το 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα. Πρόκειται για το ισχυρότερο Opel Corsa παραγωγής που κατασκευάστηκε ποτέ!

Παράλληλα, η νέα κορυφαία έκδοση του δημοφιλούς μικρού μοντέλου της Opel κουβαλά την κληρονομιά των σπορ εκδόσεων GSi. Από την πρώτη κιόλας γενιά του μοντέλου, η Opel προσέφερε στους φίλους του Corsa εκδόσεις με έντονο σπορ χαρακτήρα. Η ιστορία ξεκίνησε το 1988 με το Corsa GSi, συνεχίστηκε το 2007 με τις εκδόσεις Corsa OPC και σήμερα περνά στη νέα εποχή με το αμιγώς ηλεκτρικό Corsa GSE, το οποίο υπόσχεται την απόλυτη οδηγική εμπειρία στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων.

Το πρώτο Corsa GSi: Ένα αυτοκίνητο με δυναμικές επιδόσεις

Το 1988 παρουσιάστηκε το πρώτο Opel Corsa GSi, ένα εξαιρετικά ελαφρύ μοντέλο, βάρους μόλις 820 κιλών, με έντονα φουσκωμένα φτερά, σπορ καθίσματα, ισχύ 100 hp (74 kW) και τελική ταχύτητα 188 km/h. Ο νέος τότε κινητήρας 1.6 λίτρων με ηλεκτρονικό ψεκασμό επέτρεπε στο πρώτο Corsa GSi να επιταχύνει από 0-100 km/h σε περίπου 9,5 δευτερόλεπτα, ενώ η πλούσια ροπή από χαμηλά εξασφάλιζε άμεση απόκριση στο γκάζι. Για να αξιοποιηθεί η αυξημένη ισχύς, οι μηχανικοί της Opel αναβάθμισαν σημαντικά την ανάρτηση και το σύστημα πέδησης, με σκληρότερα ελατήρια, ειδικά ρυθμισμένα αμορτισέρ, μεγαλύτερα αεριζόμενα εμπρός δισκόφρενα και αντιστρεπτικές δοκούς εμπρός και πίσω. Η σπορ φιλοσοφία αποτυπωνόταν και στην εμφάνιση, καθώς ο βασικός εξοπλισμός περιλάμβανε σπορ καθίσματα, τριάκτινο τιμόνι, στροφόμετρο, ζάντες αλουμινίου και φαρδιά ελαστικά. Το πρώτο Corsa GSi άνοιξε τον δρόμο για όλες τις μελλοντικές σπορ εκδόσεις του μοντέλου.

Η συνέχεια των GSi: Corsa B και Corsa C

Το 1993 παρουσιάστηκε το Corsa GSi 16V με πλαϊνά μαρσπιέ και προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος, εμπρός και πίσω αεροτομές, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο ABS, στροφόμετρο και φαρδιά ελαστικά. Ως η ισχυρότερη έκδοση Corsa της εποχής του, απέδιδε 109 hp (80 kW), επιτάχυνε στα 100 km/h σε 9,5 δευτερόλεπτα και έφθανε τα 195 km/h, προσφέροντας ακόμα καλύτερη οδηγική συμπεριφορά, χάρη στη σπορ ανάρτηση, τα αμορτισέρ αερίου, το πεντατάχυτο σπορ κιβώτιο και την ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού. Το 2001 ακολούθησε το Corsa C GSi, ακόμη ισχυρότερο και ταχύτερο. Με κινητήρα 1.8 λίτρων, απόδοση 125 hp (92 kW) και 165 Nm ροπής, έφθανε τα 202 km/h και ολοκλήρωνε το 0-100 km/h σε 9,0 δευτερόλεπτα, αποτελώντας τότε το ταχύτερο Corsa παραγωγής. Παράλληλα, η προηγμένη διαχείριση κινητήρα εξασφάλιζε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, αποδεικνύοντας ότι η σπορ οδήγηση μπορούσε να συνδυαστεί με υψηλή αποδοτικότητα.

Η εποχή OPC: Ακόμη περισσότερες επιδόσεις

Το 2007 έκανε την εμφάνισή του το πρώτο Corsa D OPC, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις κορυφαίες σπορ εκδόσεις της Opel. Με 192 hp (141 kW) και 266 Nm ροπής, ξεχώριζε τόσο για τις επιδόσεις όσο και για τη δυναμική του σχεδίαση. Το 2010 παρουσιάστηκε το κορυφαίο μέχρι τότε Corsa OPC Nürburgring Edition, με 210 hp (154 kW), 280 Nm ροπής, επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 230 km/h. Η ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση Bilstein και τα φρένα υψηλών επιδόσεων της Brembo εξασφάλιζαν κορυφαία δυναμική συμπεριφορά.

Παράλληλα, η Opel συνέχισε να προσφέρει και εκδόσεις GSi, απευθυνόμενη σε όσους αναζητούσαν έναν πιο διακριτικό σπορ χαρακτήρα. Το τέταρτης γενιάς Corsa GSi, με 150 hp (110 kW) και τελική ταχύτητα 210 km/h, κάλυπτε το κενό ανάμεσα στις συμβατικές εκδόσεις και το κορυφαίο OPC. Το 2015 ακολούθησε το Corsa E OPC, το οποίο απέδιδε 207 hp (152 kW) και 280 Nm ροπής, διατηρώντας τελική ταχύτητα 230 km/h. Το μοντέλο συνδύαζε κορυφαίες επιδόσεις με καθημερινή χρηστικότητα, ενώ διέθετε για πρώτη φορά ανάρτηση με τεχνολογία Frequency Selective Damping, καθώς και χαρακτηριστικά στοιχεία όπως καθίσματα Recaro Performance, επίπεδο δερμάτινο τιμόνι, μεγάλες εισαγωγές αέρα και διπλή απόληξη εξάτμισης.

Το νέο Opel Corsa GSE: “Hot hatch” επόμενης γενιάς

Το νέο Opel Corsa GSE αποτελεί τον διάδοχο των θρυλικών εκδόσεων OPC και ανεβάζει την έννοια του “hot hatch” σε ένα νέο επίπεδο: απόλυτες επιδόσεις, συναρπαστική οδήγηση και μηδενικές εκπομπές ρύπων. Με 207 kW (281 hp) — αναλογία 181 hp ανά τόνο — και 345 Nm ροπής, προσφέρει ισχύ αντίστοιχη του νέου Mokka GSE, αλλά ακόμα πιο εκρηκτικές επιδόσεις. Η επιτάχυνση από 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα είναι η ταχύτερη που έχει επιτύχει ποτέ μοντέλο παραγωγής της Opel.

Η κορυφαία οδηγική εμπειρία υποστηρίζεται από προηγμένες τεχνολογίες, όπως το διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης πολλαπλών δίσκων Torsen, η χαμηλωμένη σπορ ανάρτηση με ειδικά εξελιγμένους άξονες, αντιστρεπτικές δοκούς και υδραυλικά αμορτισέρ, καθώς και η ειδική ρύθμιση του τιμονιού και των πεντάλ για ακόμη πιο άμεση απόκριση. Την πέδηση αναλαμβάνουν τετραπίστονες δαγκάνες υψηλών επιδόσεων.

Η δυναμική του προσωπικότητα αποτυπώνεται και σχεδιαστικά, με ειδικής σχεδίασης προφυλακτήρες GSE, ζάντες 18’’, σπορ καθίσματα, κίτρινες ζώνες ασφαλείας και ψηφιακές οθόνες με ειδικές ενδείξεις επιδόσεων. Όλα συνθέτουν ένα αυθεντικό ηλεκτρικό hot hatch, που εκφράζει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη νέα φιλοσοφία της Opel για τη σπορ ηλεκτροκίνηση.



Πηγή: skai.gr

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