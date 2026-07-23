Δύο ημεδαποί, ένας 18χρονος και ένας ανήλικος, συνελήφθησαν στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Παράλληλα, συνελήφθη μία 44χρονη ημεδαπή για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν να κινούνται με ηλεκτρικό πατίνι και να μεταβαίνουν σε σημείο όπου είχαν αποκρύψει ναρκωτικές ουσίες. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και στη σύλληψή τους.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν 40,8 γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητας.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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