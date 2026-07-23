EE: Συμβιβασμός για LNG και νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά από συμβιβασμό σχετικά με το ρωσικό LNG.

Η συμφωνία περιλαμβάνει νέα μέτρα κυρώσεων που επηρεάζουν τράπεζες και τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις ήταν η απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η Ε.Ε. συμφώνησε στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά από συμβιβασμό για το ρωσικό LNG, με νέα μέτρα σε τράπεζες και τον «σκιώδη στόλο».Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Σε πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας κατέληξαν την Πέμπτη οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Coreper), έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Το βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις αφορούσε την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες από ευρωπαϊκές εταιρείες.Τελικά επετεύχθη συμβιβασμός που προβλέπει περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Ελλάδα και ναυτιλία στις διαβουλεύσειςΤο ζήτημα προκάλεσε έντονες διαβουλεύσεις, καθώς η Ελλάδα ζητούσε εξαίρεση, υποστηρίζοντας ότι η πλήρης απαγόρευση θα επηρέαζε δυσανάλογα τις ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες.Οι «27» συμφώνησαν να παρατείνουν για ακόμη έναν χρόνο το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, διατηρώντας το στα 44,10 δολάρια ανά βαρέλι.Κυρώσεις σε τράπεζες και «σκιώδη στόλο»Το νέο πακέτο προβλέπει περιορισμούς στον ρωσικό χρηματοπιστωτικό τομέα, μέτρα κατά δικτύων κρυπτονομισμάτων και νέες κυρώσεις σε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου».Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης νέους περιορισμούς στην πρόσβαση της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας σε κρίσιμα αγαθά και τεχνολογίες.

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