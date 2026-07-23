Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: H ανάπτυξη της μουσικής τον 19ο αιώνα

Γιατί ο 19ος αιώνας εξακολουθεί να καθορίζει όσα ακούμε μέχρι σήμερα; Πώς η Ελληνική Επανάσταση ενέπνευσε τους μεγάλους Ευρωπαίους συνθέτες και γιατί τα Επτάνησα έγιναν η πύλη της ευρωπαϊκής μουσικής στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος;

Πώς γεννήθηκε η νεότερη ελληνική μουσική και ποιοι ήταν οι πρώτοι συνθέτες που της έδωσαν τη δική της ταυτότητα;

Αυτά τα ζητήματα αναδείχθηκαν στη ραδιοφωνική εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε ο ίδιος με τον μουσικό, θεολόγο και συγγραφέα Παναγιώτη Ανδριόπουλο, με κεντρικό άξονα την ανάπτυξη της μουσικής τον 19ο αιώνα

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

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Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.

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Πηγή: skai.gr

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