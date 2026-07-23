Καθώς τα καλοκαίρια στην Ιαπωνία γίνονται όλο και πιο ζεστά, οι εταιρείες αναζητούν πρωτότυπες λύσεις για να βρουν τρόπους ώστε να μπορέσουν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες. Αποδεικνύοντας το πόσο καινοτόμοι είναι οι Ιάπωνες, μια εταιρεία δημιούργησε ένα ψυγείο, όχι για τρόφιμα, αλλά για ανθρώπους!

Πρόκειται για έναν θάλαμο ψύξης που μοιάζει με ψυγείο και έχει σχεδιαστεί για να δροσίζει το σώμα. Αναπτύχθηκε από την ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ψυκτικών συστημάτων και αυτόματων πωλητών SDRS, ενώ η ιδέα προήλθε από τους αυτόματους πωλητές που βρίσκονται κυριολεκτικά παντού σε όλη την Ιαπωνία.

Το «Do Hiemon Box», όπως λέγεται το «ανθρώπινο ψυγείο», έχει μόνιμη θερμοκρασία 15 βαθμών Κελσίου. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα και κάθεται, κρύος αέρας χτυπά το κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη, προκαλώντας αίσθηση ανακούφισης τις καυτές ημέρες.

Δείτε βίντεο του CNN:

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Η εταιρεία αναφέρει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να δροσιστεί σε περίπου 5 λεπτά, ενώ η παραμονή περίπου 10 λεπτών στο εσωτερικό του μπορεί να συμβάλει στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της θερμικής εξάντλησης, μειώνοντας τη θερμοκρασία του σώματος.

Το ψυγείο θεωρείται πως είναι πολύ χρήσιμο για άτομα που εργάζονται σε ζεστά περιβάλλοντα, όπως εργοτάξια, εργοστάσια, αποθήκες και χώρους υπαίθριων εκδηλώσεων.

Ο θάλαμος διαθέτει τρεις ρυθμίσεις ροής αέρα και ψύξης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά παραμονής. Μάλιστα, φαίνεται να καταναλώνει περίπου το μισό ηλεκτρικό ρεύμα σε σύγκριση με ένα κλασικό κλιματιστικό.

Δεν απαιτεί εργασίες εγκατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ είναι τοποθετημένος πάνω σε τροχούς, ώστε να μπορεί να μετακινηθεί όπου χρειάζεται.

Το προϊόν κυκλοφόρησε στην αγορά τον Απρίλιο και έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται σε δημόσιους χώρους. Το «Do Hiemon Box» κοστίζει 1,5 εκατομμύριο γιεν (8.055 ευρώ).

Προς το παρόν απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και όχι σε οικιακούς χρήστες. Ωστόσο, εάν οι καύσωνες συνεχιστούν στην Ιαπωνία τα καλοκαίρια, δεν αποκλείεται να διατίθεται σε όλο και περισσότερους χώρους.

Πηγή: skai.gr

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