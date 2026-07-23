Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η πυρηνική συμφωνία μεταξύ του αμερικανικού υπουργείου Ενέργειας και της Σαουδικής Αραβίας μπορεί να εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι το Ριάντ θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η συμφωνία αφορά αποκλειστικά μη στρατιωτικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας και δεν θα επιτρέπεται ο εμπλουτισμός πυρηνικού υλικού.

«Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αφορά μόνο μη στρατιωτικές χρήσεις , όπως εκείνες που διαθέτουν ήδη το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες, θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την ένταξη της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα επιτυχημένες και αξιοσέβαστες Συμφωνίες του Αβραάμ», ανέφερε.

Νωρίτερα, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας διάρκειας 30 ετών με τη Σαουδική Αραβία, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ διαμεσολάβησε για τη σύναψη των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες οδήγησαν στην ιστορική εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με δύο αραβικά κράτη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Στη συνέχεια, στις Συμφωνίες προσχώρησαν επίσης το Σουδάν, το Μαρόκο και το Καζακστάν.

Σημειώνεται ότι η πάγια θέση της Σαουδικής Αραβίας είναι ότι δεν θα ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εάν δεν υπάρξει συμφωνία πάνω σε έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει στις δηλώσεις του Τραμπ.

Η συμφωνία, η υπογραφή της οποίας ανακοινώθηκε την Τετάρτη, χαρακτηρίζεται από το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας ως «συμφωνία ειρηνικής συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας», η οποία θα προσφέρει «σημαντική πρόσβαση στις αμερικανικές εταιρείες στο πυρηνικό ενεργειακό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας».

Το πυρηνικό ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύμηνης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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