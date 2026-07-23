Τραμπ: Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθι

Σε τροχιά νέας κλιμάκωσης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, μετά και την εμπλοκή των Χούθι στις εχθροπραξίες, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί πλέον το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε νέα επίθεση της οργάνωσης, μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία το βράδυ της Τρίτης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά των Χούθι εξαιτίας των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία. Όπως είπε, έκτοτε -και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν- οι Χούθι είχαν επιδείξει «πολύ υπεύθυνη στάση».

«Δυστυχώς, τώρα ξεκινούν ξανά, πλήττοντας χθες το βράδυ δύο σαουδαραβικά πλοία», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι, εάν επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις, «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης.

«Θα επιβάλλουμε αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι» προειδοποίησε ο Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Πριν από έναν χρόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιτέθηκαν με πολύ μεγάλη ισχύ στους Χούθι, εξαιτίας των παρεμβάσεών τους στο εμπόριο και τις εμπορικές μεταφορές, καθώς εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον πλοίων. Από τότε, και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής μας με το Ιράν, ενήργησαν με πολύ υπεύθυνο τρόπο.

Δυστυχώς, τώρα αρχίζουν ξανά, πλήττοντας χθες το βράδυ δύο σαουδαραβικά πλοία.

Ας θεωρηθεί αυτή η ανάρτηση στο TRUTH ως δήλωση ότι, αν το ξανακάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν, καθώς οι Χούθι είναι πληρεξούσιοι του Ιράν, και θα επιβάλλουμε σκληρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι, από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, καθώς μέχρι τώρα είχαν ενεργήσει με πολύ επαγγελματικό και έξυπνο τρόπο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε δύο σαουδαραβικά τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση μετά την ανακοίνωση του αποκλεισμού της Σαουδικής Αραβίας, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέφουν ιρανικές γέφυρες ή μονάδες ηλεκτροπαραγωγής κάθε φορά που δυνάμεις που συνδέονται με την Τεχεράνη επιτίθενται σε πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ανέφερε ότι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι εγκαταστάσεις που βρίσκονται «δίπλα ή μέσα» στην πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Όπως τόνισε, η στρατιωτική απάντηση θα ακολουθεί οποιαδήποτε επίθεση κατά της ναυσιπλοΐας στο Στενό, «είτε πραγματοποιείται με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή οπλικό σύστημα».



Πηγή: skai.gr

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