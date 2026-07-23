Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 51χρονου για τη φωτιά στο Δερβένι - Προκλήθηκε από γεωργικές εργασίες

Στη σύλληψη ενός 51χρονου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής ως υπαίτιου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Λαγυνά – Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) οδήγησε στον ταχύ εντοπισμό του 51χρονου και στη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης.

Ο 51χρονος προκάλεσε τη φωτιά περίπου στις 09:00, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας διαστάσεις και έως αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσής της. Μετά τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανάκρισης από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 23 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 188 (87,85%) είναι από αμέλεια και οι 26 (12,15%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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